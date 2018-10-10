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Ankara'daki patlamalarda hayatını kaybedenler anıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.10.2018 21:44 | Son Güncelleme

ANKARA Tren Garı önünde düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden 103 kişi, ölümlerinin 3'üncü yıl dönümünde Kadıköy'de anıldı Ankara Tren Garı önünde 10 Ekim 2015'te 'Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi' için toplanıldığı sırada peş peşe 2 patlama meydana geldi.

Ankara'daki patlamalarda hayatını kaybedenler anıldı

Cengiz ÇOBAN/İSATANBUL,(DHA)-ANKARA Tren Garı önünde düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden 103 kişi, ölümlerinin 3'üncü yıl dönümünde Kadıköy'de anıldı
Ankara Tren Garı önünde 10 Ekim 2015'te 'Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi' için toplanıldığı sırada peş peşe 2 patlama meydana geldi. Patlamalarda 103 kişi hayatını kaybederken 391 kişi yaralandı.
Kadıköy Beşiktaş İskelesi'nin karşısında bir araya gelen bir grup, 10 Ekim 2015'te Ankara'da yaşanan patlamada hayatını kaybedenleri andı. Anmaya DİSK, KESK, üniversite öğrencileri, patlamada hayatını kaybedenlerin yakınları katıldı. Hayatını kaybedenlerin isimlerinin okunmasıyla başlayan programda saygı duruşunda bulunuldu.
Anma töreni nedeniyle polis ekipleri yoğun güvenlik önlemi aldı. Alan girişte katılımcıların üzerleri tek tek arandı.
Anma programı basın açıklamasının ardından olaysız bir şekilde sona erdi.

(FOTOĞRAF)

Ankara'daki patlamalarda hayatını kaybedenler anıldıAnkara'daki patlamalarda hayatını kaybedenler anıldı

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