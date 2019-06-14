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Ankara'daki sefireler çay partisinde buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2019 13:35 | Son Güncelleme

Türkiye'de görev yapan büyükelçilerin eşleri, Ankara'da düzenlenen çay partisinde bir araya geldi

Türkiye'deki büyükelçilerin eşleri, Ankara'da düzenlenen çay partisinde bir araya geldi.

Romanya'nın Ankara Büyükelçisi Gabriel Sopanda'nın eşi Lavinia Ochea'nın ev sahipliğinde büyükelçilik bahçesinde düzenlenen etkinliğe, Yabancı Misyon Şef Eşleri (SHOM) ve Dışişleri Mensupları Eşleri Dayanışma Derneği (DMEDD) üyeleri ile çok sayıda diplomatik misyon şefinin eşi katıldı.

Etkinliğin ev sahibi Lavinia Ochea, yaptığı konuşmada programa katılan tüm konuklara teşekkür ederek, Romanya'nın tarihi ve kültürel yönlerinden bahsetti.

Sefirelerin katıldığı bu etkinlikliklerin her ay yapıldığını söyleyen Ochea, her ay davet eden ülkenin farklı bir konsept geliştirmeye çalıştığını aktardı.

Ochea, bu ayki etkinlikte "Romanya'nın Geleneksel Kıyafeti Günü" vesilesiyle ülkesinin kıyafetlerinin sergilendiğini belirterek yazın gelişini kutlamak için de çiçekli şapkalar taktıklarını ifade etti.

Etkinlikte büyükelçi eşleri Suriyeli çocuklar için para yardımında da bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Romanya Sefireler

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