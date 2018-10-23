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Ankara'daki sır cinayetle ilgili mahkemeden yeniden keşif kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2018 11:52 | Son Güncelleme

- ANKARA Keçiören'de, yaklaşık 9 yıl önce evinin banyosunda 18 yerinden bıçaklanarak öldürülen Sevgi Aslan (40) cinayetiyle ilgili görülen davada, olay yerinde yeniden keşif yapılmasına karar verildi.

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)-- ANKARA Keçiören'de, yaklaşık 9 yıl önce evinin banyosunda 18 yerinden bıçaklanarak öldürülen Sevgi Aslan (40) cinayetiyle ilgili görülen davada, olay yerinde yeniden keşif yapılmasına karar verildi. 8 yıl süren soruşturmada aydınlatılamayan cinayetle ilgili, Cumhuriyet savcısı, Aslan'ın eşi Ömer Aslan için, 'Canavarca hisle adam öldürmek' suçlamasıyla dava açmış ancak Aslan delil yetersizliği nedeniyle tutuklanmamıştı.

Ankara 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına tutuksuz yargılanan Ömer Aslan, çiftin 3 çocuğu, öldürülen Sevgi Aslan'ın annesi ve yakınları ile taraf avukatları katıldı.

UZMAN NEZARETİNDEN MAHKEME TARAFINDAN YENİDEN DİNLENDİ
Sevgi Aslan'ın yakınlarının avukatı Esra Büyüktemiz, annesi öldürüldüğünde 8 yaşında olan 17 yaşındaki Sedanur Aslan'ın, ifadesini babası sanık Ömer Aslan ve ağabeyi Ramazan Aslan'ın etkisi altında verdiğini, cinayetle ilgili bildiklerini ya da duyduklarını bu nedenle anlatmadığını iddia ederek, uzman eşliğinde yalnız bir şekilde mahkemece dinlenmesini talep etti. Bunun üzerine mahkeme heyeti duruşmaya uzman Tolga Aytuna'yı çağırdı. Aslan ailesinin yakınlarının tamamını salondan çıkartan heyet Sedanur Aslan'a, cinayetle ilgili bildiklerini sordu. Aslan, daha önceki beyanlarını tekrarladığını belirterek, "Cinayeti babam işlemiş olamaz. Olaydan bugüne kadar babamla yaşadım. Cinayeti işlediği yönünde en ufak bir imada dahi bulunduğunu duymadım, görmedim" dedi.

TUTUKLAMA İSTEMİ REDDEDİLDİ
Avukat Esra Büyüktemiz, çelişkili ifadeler veren Ömer Aslan'ın bugüne kadar soruşturma ve kovuşturma makamlarını aldattığını, hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldığını bu nedenle bir an önce tutuklanmasını, aynı zamanda olay yerinde emniyet birimleri tarafından tutulan raporlarda ve ölçümlerde eksiklikler bulunduğunu belirterek, yeniden rapor hazırlanmasını ve maktulün ölüm zamanının belirlenmesini talep etti. Mahkeme heyeti, emniyetten uzman ekipler hazır edilerek olay yerinde yeniden keşif yapma kararı aldı. Dosyada gelinen aşama nedeniyle sanığın tutuklanması talebinin reddine karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ
Ankara'nın Keçiören ilçesinde 3 çocuk annesi Sevgi Aslan, 25 Ocak 2010 tarihinde eşi Ömer Aslan ve komşusu tarafından evinin banyosunda ölü bulundu. Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde kadının 18 yerinden bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. Cinayetin aydınlatılması için geniş çaplı soruşturma başlatan savcı, cesedi bulan Ömer Aslan ile komşularının ifadesini aldı. Soruşturma süresince farklı tarihlerde ifadesi alınan Aslan'ın ablası Ayşe Öztürk, 10 Nisan 2017'de verdiği ifadede Ömer Aslan'ın olay tarihinden beri çelişkili ifadelerde bulunduğunu söyledi. Ömer Aslan'ın etrafta eşinin başkalarıyla ilişkisi olduğunu söylediğini belirten Öztürk, eniştesinin kıskançlık nedeniyle kardeşini öldürebileceğinden şüphelendiğini anlattı. Savcı, 8 yıl süren soruşturmanın ardından, iddianame düzenleyerek Ömer Aslan hakkında dava açtı. Aslan, 3'üncü celsesi görülen davada tutuksuz yargılanıyor.

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