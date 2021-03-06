HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ankara’daki son 2 haftalık asayiş olaylarında 304 kişi tutuklandı

Ankara’daki son 2 haftalık asayiş olaylarında 304 kişi tutuklandı

06.03.2021 15:13 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Ankara’daki son 2 haftalık asayiş olaylarında 304 kişi tutuklandı

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, 18 Şubat-4 Mart tarihleri arasında gerçekleşen asayiş olaylarında yaşanan gelişmeleri paylaştı.Ankara İl Emniyet Müdürlüğü sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşım ile Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle ve Pursaklar ilçelerinde 18 Şubat - 4 Mart tarihleri arasında meydana gelen asayiş olaylarına ilişkin yaşanan gelişmeler hakkında bilgi verdi.Bu ilçelerde 436 bin 133 şahsın Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusunun yapıldığı ve yakalanan 2 bin 447 şahıstan 304’ünün tutuklandığı belirtilirken, 360 bin 593 otomobilin kontrol edildiği ve 22’sinin çalıntı olduğu tespit edildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, 18 Şubat-4 Mart tarihleri arasında gerçekleşen asayiş olaylarında yaşanan gelişmeleri paylaştı.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşım ile Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle ve Pursaklar ilçelerinde 18 Şubat - 4 Mart tarihleri arasında meydana gelen asayiş olaylarına ilişkin yaşanan gelişmeler hakkında bilgi verdi.
Bu ilçelerde 436 bin 133 şahsın Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusunun yapıldığı ve yakalanan 2 bin 447 şahıstan 304’ünün tutuklandığı belirtilirken, 360 bin 593 otomobilin kontrol edildiği ve 22’sinin çalıntı olduğu tespit edildi. Uygulamalarda, 24 motosiklet, 24 modifiyeli araca ve 5 bin 676 şahsa Trafik Kanununa aykırılıktan dolayı Kabahatler Kanununa muhalefetten işlem yapıldığı öğrenildi. Uygulamalarda bulunan 5 bin 605 adet kaçak bandrolsüz sigara, 71 adet kurusıkı tabanca, 54 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatlı tabanca, 404 adet değişik çapta fişek, 20 adet belgesiz av tüfeği, 1 adet belgeli av tüfeği ile 31 adet kesici ve delici alete ise polis ekipleri tarafından el konuldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yerde buldu, polisi aradı! Değeri 70 bin TLYerde buldu, polisi aradı! Değeri 70 bin TL
Niran Ünsal kimdir?Niran Ünsal kimdir?
Zabıta nasıl olunur? Sözleşmeli, KPSS ile zabıta olmanın yoluZabıta nasıl olunur? Sözleşmeli, KPSS ile zabıta olmanın yolu

En Çok Okunan Haberler

'Stop Erdoğan'a yanıt: 'Love Erdoğan'

'Stop Erdoğan'a yanıt: 'Love Erdoğan'

Yerde buldu, polisi aradı! Değeri 70 bin TL

Yerde buldu, polisi aradı! Değeri 70 bin TL

Nakil olmuştu! Beklenen haber geldi

Nakil olmuştu! Beklenen haber geldi

MasterChef Gülşah'ın inanılmaz değişimi! Bambaşka biri oldu

MasterChef Gülşah'ın inanılmaz değişimi! Bambaşka biri oldu

Ünlü tasarımcı Aslı Yılmaztürk'ün ölüm nedeni belli oldu

Ünlü tasarımcı Aslı Yılmaztürk'ün ölüm nedeni belli oldu

Dehşete düşüren anlar! Aracın kapısını açıp...

Dehşete düşüren anlar! Aracın kapısını açıp...

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Bitlis’te düşen helikopterde 8. Kolordu Komutanı da şehit oldu

Bitlis’te düşen helikopterde 8. Kolordu Komutanı da şehit oldu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Ümit Özdağ yeni parti mi kuruyor?

Ümit Özdağ yeni parti mi kuruyor?

Kahreden olay! Ziyarete gittiği okulda feci şekilde can verdi

Kahreden olay! Ziyarete gittiği okulda feci şekilde can verdi

24 kişinin öldüğü kazada araç sahibine 18 yıl 9 ay hapis

24 kişinin öldüğü kazada araç sahibine 18 yıl 9 ay hapis

Diğer Haberler

Bitlis'te helikopterin düştüğü köy giriş çıkışlara kapatıldı

Helikopterin düştüğü köy giriş çıkışlara kapatıldı

92 yaşındaki kadına cinsel saldırıda bulundu, boğarak öldürdü! Yaşlı kadının iç çamaşırında kan bulundu

92 yaşındaki kadına cinsel saldırıda bulundu, boğarak öldürdü! Yaşlı kadının iç çamaşırında kan bulundu

Niran Ünsal kimdir, kaç yaşında ve nereli? Niran Ünsal evli mi?

Niran Ünsal kimdir?

Bitlis'te şehit olan askerler son yolculuklarına uğurlandı

Bitlis'te şehit olan askerler son yolculuklarına uğurlandı

Cinayete kurban giden Tokkal ailesinin dükkanlarının ardından evleri de boşaltıldı

Cinayete kurban giden Tokkal ailesinin dükkanlarının ardından evleri de boşaltıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Hiçbirinde gözümüz yok

Erdoğan'dan net mesaj: Hiçbirinde gözümüz yok

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.