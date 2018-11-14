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Ankara'daki suç örgütü operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2018 23:45 | Son Güncelleme

Kendilerini MİT mensubu olarak tanıtan suç örgütü üyelerinin, vatandaşların 5 milyon lirasını dolandırdıkları belirlendi

Başkentte, kendilerini MİT mensubu olarak tanıtıp çok sayıda vatandaşın parasını dolandırdığı öne sürülen suç örgütü üyelerinin, bu yöntemle 5 milyon lira topladıkları belirlendi.

Alınan bilgiye göre, Ankara, İstanbul ve İzmir'de, kendilerini "Afrin operasyonunu yöneten MİT Daire Başkanı, ihale komisyon başkanı ve bakan danışmanı" olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan suç örgütü üyelerinin, vatandaşlara orman vasfını yitirmiş 2B arazilerini satma gibi çeşitli vaatlerde bulundukları ortaya çıktı.

Aralarında müfettiş, emekli albay ve görevlerinden ihraç edilen memurların da bulunduğu suç örgütü üyelerinin, tuzağa düşürdükleri vatandaşlara kendilerini farklı kurumların yöneticileri olarak tanıttıkları belirlendi.

Suç örgütü üyelerinin, vatandaşlara her defasında kendilerini farklı kurumların yöneticileri olarak tanıtmaları nedeniyle polisin "Sahte Yüzler" adını vererek düzenlediği operasyonda, bir miktar para, üzerinde adli kurum amblemi bulunan cüzdanlar ve sahte evraklar ele geçirildi.

Şebeke mensuplarının, sahte vaatleriyle vatandaşların 5 milyon lirasını dolandırıldıkları tespit edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, kendilerini MİT mensubu olarak tanıttığı ve suç örgütü üyesi olduğu iddia edilen 16 kişi hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçundan soruşturma açılmış, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 15 kişi gözaltına alınmıştı. Zanlılardan Hasan Ş, Metin Ş. ve Efgan Y. sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmış, 12 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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