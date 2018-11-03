HABER

Ankara'daki suç örgütü operasyonuyla 20'nin üzerinde olay aydınlatıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.11.2018 12:34 | Son Güncelleme

ANKARA'da, dün, 'Mafya Babası Uzun Ahmet' lakaplı şüpheli ve adamları ile 'Çınarlar' adlı organize suç örgütüne yönelik polis tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonla, 20'nin üzerinde olayın aydınlatıldığı öğrenildi.

Ankara'daki suç örgütü operasyonuyla 20'nin üzerinde olay aydınlatıldı

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da, dün, 'Mafya Babası Uzun Ahmet' lakaplı şüpheli ve adamları ile 'Çınarlar' adlı organize suç örgütüne yönelik polis tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonla, 20'nin üzerinde olayın aydınlatıldığı öğrenildi.
Ankara ve çevresinde son yıllarda 'yaralama, tehdit, şantaj, silahlı saldırı, silahlı yağma, çek senet tahsilatı ve kundaklama' gibi birçok eylemle panik ve korku salarak menfaat sağladıkları tespit edilen organize suç örgütlerine yönelik polis çalışma başlattı. Polatlı ilçesinde 'Mafya Babası Uzun Ahmet' lakabı ile tanınan ve adı açıklanmayan suç örgütü lideri ve onunla faaliyet gösteren kişilerle, yine Polatlı ve Haymana'da 'Çınarlar' diye bilinen gruba yönelik yaklaşık 10 ay süren teknik ve fiziki takip yaptı.
Elde edilen delillerle birlikte operasyon kararı alan Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu sabah şafak vakti Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Özel Harekât timlerinin de katılımı ile 27 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenledi. 200 polisin kaldığı eş zamanlı operasyonda, silahlı suç örgütü lideri ve üyelerinin aralarında bulunduğu toplam 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin iş yerleri, evleri ve araçlarında yapılan aramalarda ruhsatsız 10 tabanca, 5 tüfek ile bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi.
20'NİN ÜZERİNDE OLAY AYDINLATILDI
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. İki organize suç örgütünün bu operasyonla çökertildiği ve 20'nin üzerinde olayın aydınlatıldığı bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Ankara'daki suç örgütü operasyonuyla 20'nin üzerinde olay aydınlatıldıAnkara'daki suç örgütü operasyonuyla 20'nin üzerinde olay aydınlatıldı

PARTNERVahşi doğada avken avcı olmak zorunda kaldıVahşi doğada avken avcı olmak zorunda kaldı
Facebook'ta eğlence yayını ardından kaza yaptılar: 1 ölü, 2 yaralıFacebook'ta eğlence yayını ardından kaza yaptılar: 1 ölü, 2 yaralı
Conoların kavgasında 7 yaralı, çok sayıda gözaltıConoların kavgasında 7 yaralı, çok sayıda gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kadın izleyiciden şok itiraf! 'Kocamla cinsel ilişkiye giremiyoruz'

Kadın izleyiciden şok itiraf! 'Kocamla cinsel ilişkiye giremiyoruz'

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi sonrası kavga çıktı!

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi sonrası kavga çıktı!

Sokak ortasında kız arkadaşına dehşeti yaşattı!

Sokak ortasında kız arkadaşına dehşeti yaşattı!

AK Parti ve CHP'nin İstanbul ile Ankara adayları kim olacak? İşte öne çıkan o isimler

AK Parti ve CHP'nin İstanbul ile Ankara adayları kim olacak? İşte öne çıkan o isimler

Mustafa Sandal'dan Emina Jahovic-Sadettin Saran aşkına ilk yorum

Mustafa Sandal'dan Emina Jahovic-Sadettin Saran aşkına ilk yorum

İzmir'de 1 çocuk ve 2 kadına taciz iddiasına gözaltı

İzmir'de 1 çocuk ve 2 kadına taciz iddiasına gözaltı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Soğuk havaların vazgeçilmez içeceği fiyatıyla dudak uçuklattı

Soğuk havaların vazgeçilmez içeceği fiyatıyla dudak uçuklattı

Hermit Krallığı'nın korkunç yüzü

Hermit Krallığı'nın korkunç yüzü

Genç kızın sözleri herkesin kanını dondurdu

Genç kızın sözleri herkesin kanını dondurdu

Hurdaya dönen araçtan yara almadan çıktı! Polise mukavemetten gözaltına alındı

Hurdaya dönen araçtan yara almadan çıktı! Polise mukavemetten gözaltına alındı

İzmir'de 1 çocuk ve 2 kadına taciz iddiasına gözaltı

İzmir'de 1 çocuk ve 2 kadına taciz iddiasına gözaltı

İstanbul'da 'yok artık' dedirten olay! Büyük panik yaşandı

İstanbul'da 'yok artık' dedirten olay! Büyük panik yaşandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.