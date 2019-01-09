Ankara'daki terör operasyonu

Ankara'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları ve örgütle irtibatlı oldukları gerekçesiyle gözaltına alınanların sayısı 25'e çıktı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında, "örgüt propagandası yapan" ve "örgütle irtibatları tespit edilen" 32 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartılmıştı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, başsavcılığın gözaltı kararı doğrultusunda arananların 22'sini dün gözaltına almıştı.
Devam eden operasyonlar kapsamında 3 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltına alınanların sayısı 25'e yükseldi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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