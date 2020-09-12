Ankara’daki toz fırtınasında 6 vatandaş hafif yaralandı

Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara’nın Polatlı ilçesi ve çevre ilçelerinde meydana gelen toz fırtınasında 6 vatandaşın havada uçuşan cisimlerden kaynaklı olarak hafif yaralandığını bildirdi.

Ankara Valisi Şahin, Ankara’da meydana gelen toz fırtınasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Şahin, "Polatlı ve civarındaki ilçelerimizde meydana gelen şiddetli rüzgar olayı üzerine ekiplerimizce yapılan ilk tespitlere göre havada uçuşan cisimlerden kaynaklı 6 vatandaşımız hafif yaralanmış olup şimdilik başkaca bir can ya da mal kaybına ilişkin tespit bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

