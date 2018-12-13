Ankara'daki tren kazası

TBMM Genel Kurulunda, Ankara'da Yüksek Hızlı Tren kazasında 9 kişinin hayatını kaybetmesi ve 47 kişinin yaralanması, bütçe görüşmelerinin sürdüğü TBMM Genel Kurulunda gündeme geldi. Genel Kurulda, TBMM Başkanvekili Mithat Sancar ve partilerin grup başkanvekilleri, 2019 yılı bütçe görüşmeleri sırasında söz alarak, kazada ölenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, 8 Temmuz'da Çorlu'daki tren kazasıyla ilgili araştırma komisyonu kurulması için önerge verdiklerini ve bunun AK Parti'nin oylarıyla reddedildiği ifade ederek, "Önerge kabul edilseydi, bu konu üzerinde kurumlar ve bakanlık daha ihtiyatlı davranıp, ihmal yüzünden meydana gelen bu kazanın önüne geçmiş olabilirdik. Meselelerin tartışılmasında fayda var, bundan kaçınmamak gerekiyor." dedi. "Çok üzüntülüyüz." ifadesini kullanan MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül, Yüksek Hızlı Tren'in Türkiye açısından prestij projelerinden birisi olduğunu dile getirdi. Bir projeyi en prestijli hale getirecek olan durumun "insanların güvenliğini sağlayarak hizmet sunmak" olduğunu belirten Bülbül, "Arka arkaya gelen hadiseler, meselenin çok daha ciddiyetle ele alınması gerektiğini ortaya koymaktadır. Meseleyi takip altında tutacağız." diye konuştu.

HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen, kazayla ilgili, acıyı paylaşmanın, şifa dilemenin, bir daha tekrarlanmaması istemenin dışında bir de sorumluluğun olduğunu vurguladı. Hayatını kaybedenlerden birisinin geçen dönem Şanlıurfa milletvekili adayı Yusuf Yetim olduğunu aktaran Bilgen, "İnsan yaşamının bu kadar değersiz olmaması gerekiyor. Bu vakaların 'kaza' diye geçiştirilmeyip, hangi nedenler varsa bunun ortaya çıkarılması ve bir daha tekrarlanmaması konusunda tavır ortaya konulmalıdır. Etkin soruşturma ile sorumlular cezalandırılmalıdır." dedi. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Kaza ve kadere inanıyoruz ama son zamanlarda devlet demiryollarında yaşananların artık bir kaza mantığıyla izahının mümkün olmadığı bu facia ile bir kere daha ortaya çıktı." diye konuştu. Pamukova ve Çorlu kazalarıyla ilgili yetkilileri defalarca uyardıklarını belirten Altay, şöyle konuştu: "Gelişmiş ülkelerde yatırımlar bilimselliğe dayanılarak yapılırken, Türkiye'de bir şova, siyasi çıkara dayalı, apar topar, önü arkası kontrol edilmeden yapılan bu yatırımların bedelini vatandaşlarımız ödüyor. Hızlı trene hızlı hareket ederek değil, akıllı hareket edilerek sahip olunur. Demiryolları, dünyada en güvenli ulaşım aracıyken Türkiye'de en güvensiz ulaşım yolu aracı haline geldi.