Ankara'daki tren kazası

CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, Ankara'daki hızlı tren kazasıyla ilgili "TCDD Genel Müdürlüğünün teknolojiye uygun yapılmayan, nitelikli, yetenekli ve eğitilmiş insan gücünden yoksun, gelişi güzel çalışmaları sonucunda hem sinyalizasyon hem de insan hatasından kaynaklanan bir kaza meydana geldi. Tıpkı Çorlu'daki gibi." dedi.

Zeybek, partisinin Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu üyeleriyle Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Ankara'daki tren kazasına ilişkin açıklama ve eleştirilerde bulundu.

Komisyon olarak kazanın gerçekleştiği mahalde incelemelerde bulunduktan sonra Meclise geldiklerini anlatan Zeybek, ilk edinilen bilgilere göre kazada 9 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda yaralı vatandaşın da hastanelerde tedavi altına alındığını kaydetti.

Zeybek, Komisyon olarak olay yeri incelemesinde, normal zamanlarda farklı demiryolu hatlarını kullanan hızlı tren ve keşif görevi yapan lokomotifin, Marşandiz İstasyonu'na yakın bir yerde hat değiştirme sinyali alarak aynı hatta girdiklerini ve kafa kafaya çarpıştıklarını söyledi. Bu çarpışma sonucu hızlı treninin ilk iki vagonunun raydan çıktığını ve istasyonda bulunan yaya üst geçidini de parçalayarak altına aldığını anlatan Zeybek, ölü ve yaralıların da ağır hasar gören bu iki vagonda bulunduğunu ifade etti.