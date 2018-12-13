Ankara'daki tren kazası

HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, Ankara'daki hızlı tren kazasında, partisinin 24 Haziran ve 1 Kasım seçimlerinde Şanlıurfa'dan 31 Mart yerel seçimlerinde Bozova belediye başkan aday adayı olan Yusuf Yetim'in de hayatını kaybettiğini bildirdi.

Kerestecioğlu, partisinden bir grup milletvekili ile Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Ankara'daki tren kazasına ilişkin açıklama yaptı.

Kazanın ardından, hastaneleri ve Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası'nı (BTS) ziyaret ettiklerini belirten Kerestecioğlu, kazada, partisinin 24 Haziran ve 1 Kasım seçimlerinde Şanlıurfa'dan milletvekili adayı, 31 Mart yerel seçimleri için ise Bozova belediye başkan aday adayı olan Yusuf Yetim'in de hayatını kaybettiğini aktardı.

Kendilerinin yaşanana kaza değil, "cinayet" dediklerini ifade eden Kerestecioğlu, "Kazanın olduğu hattın bütünü, 12 Nisan 2018'de açılmış olup, sinyal sisteminde eksikliklerle kabulü yapılmış. Yani asıl sorun aslında burada. 'Uzay çağını yaşayan bir dönemden' bahsedilirken, sinyalizasyon sistemi olmadığı için kazada bir uzay profesörünü de yitirmiş bulunuyoruz." diye konuştu.