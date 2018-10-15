Ankara'daki uyuşturucu operasyonu

Diyarbakır'dan Antalya'ya gelmek üzere yola çıkan ve Ankara'da düzenlenen operasyonla durdurulan tırda 122 kilo esrar ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 9 kişi adliyeye sevk edildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin başkentte durdurduğu tırda 122 kilo esrar ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Antalya polisi, 12 Ekim'de Diyarbakır'dan Antalya'ya uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine Ankara'da operasyon düzenlediği tırda 122 kilo esrar ele geçirmişti.

Araçta bulunan S.B, A.E, A.P. ve Z.B. Ankara'da, Y.E, M.F, N.K, E.Ş. ve H.Ö. Antalya'da gözaltına alınmıştı.

