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Ankara'daki uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2018 16:49 | Son Güncelleme

Ankara'nın Akyurt ilçesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonunda, 4'ü satıcı 23 kişi yakalandı.

Ankara'nın Akyurt ilçesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonunda, 4'ü satıcı 23 kişi yakalandı. Gözaltına alınanlardan 4'ü, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Akyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemek amacıyla önceden tespit edilen adres ve kişilere yönelik operasyon düzenledi. Merkez Beyazıt Mahallesi'ndeki müstakil eve yapılan operasyonda, 38 gram eroin ve çok miktarda uyuşturucu madde satışından elde edilen para ele geçirildi. Evde yakalanan A.Ç. (21), V.T. (21), L.T. (26) ve Ş.A. (26) ise gözaltına alındı. Emniyetteki sorgu işlemleri sırasında bu kişilerle bağlantısı olduğu tespit edilen 19 kişi daha yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan A.Ç., V.T., L.T. ve Ş.A tutuklanarak, Sincan Cezaevi'ne gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- YAKALANAN UYUŞTURUCU MADDELER ( EROİN )

- ADLİYEYE SEVK EDİLEN 4 KİŞİNİN EMNİYET ÇIKIŞI

- TUTUKLUNAN 4 KİŞİNİN ADLİYE ÇIKIŞI

Haber-Kamera: Hakkı TÜRKDAĞ/AKYURT, (Ankara) (DHA)-

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