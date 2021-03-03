HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ankara’daki uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 4 kişi yakalandı

Ankara’daki uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 4 kişi yakalandı

03.03.2021 15:26 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara’nın Altındağ ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı.Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce yapılan operasyonda 4 kişi yakalanırken, 31 kilogram eroin ele geçirildi.

Ankara’nın Altındağ ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce yapılan operasyonda 4 kişi yakalanırken, 31 kilogram eroin ele geçirildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “02.03.2021 günü uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik Altındağ ilçesinde bir adreste düzenlenen operasyonda 31 kilogram 200 gram eroin, 315 gram ecstacy ve 1 adet hassas terazi ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında ‘Uyuşturucu-Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama’ suçundan adli işlem başlatılmıştır” denildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kamp planı yapanlar için hayat kurtaran önerilerKamp planı yapanlar için hayat kurtaran öneriler
Mansur Yavaş’tan esnafa 2 destek birdenMansur Yavaş’tan esnafa 2 destek birden
Spiral nedir? Spiral nasıl takılır? Yan etkisi var mıdır?Spiral nedir? Spiral nasıl takılır? Yan etkisi var mıdır?

En Çok Okunan Haberler

Eşi sataşınca... 'Ya sen kocamsın ayıp ya'

Eşi sataşınca... 'Ya sen kocamsın ayıp ya'

8 yıl önce çöpe attığı SIM kartı hayatını kabusa çevirdi

8 yıl önce çöpe attığı SIM kartı hayatını kabusa çevirdi

Şubat ayı enflasyon rakamları belli oldu!

Şubat ayı enflasyon rakamları belli oldu!

Azerbaycan, Ermenistan'la yeni bir savaşa mı hazırlanıyor?

Azerbaycan, Ermenistan'la yeni bir savaşa mı hazırlanıyor?

Yunanistan'da 6.2 büyüklüğünde deprem!

Yunanistan'da 6.2 büyüklüğünde deprem!

Karadeniz için korkutan açıklama: Önlem alınmazsa yayılabilir

Karadeniz için korkutan açıklama: Önlem alınmazsa yayılabilir

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'kontrollü normalleşme' kararlarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'kontrollü normalleşme' kararlarını açıkladı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İran'dan Türkiye açıklaması: Yanlış anlaşıldı!

İran'dan Türkiye açıklaması: Yanlış anlaşıldı!

Koronavirüsü yok eden cihaz Van'dan 4 ülkeye ihraç edildi

Koronavirüsü yok eden cihaz Van'dan 4 ülkeye ihraç edildi

Kabine toplantısı sona erdi

Kabine toplantısı sona erdi

Diğer Haberler

Bursa'da 150 yıllık tarihi iskender kebapçısındaki vurgunda yeni gelişme

Bursa'da 150 yıllık tarihi iskender kebapçısındaki vurgunda yeni gelişme

KPSS şartı olmadan memur alımı yapan yerler açıklandı | İşte başvuru şartları

KPSS şartı olmadan memur alınacak

Prof. Dr. Hasan Sözbilir: Yunanistan depremi İzmir faylarını tetikleyebilir

Prof. Dr. Hasan Sözbilir: Yunanistan depremi İzmir faylarını tetikleyebilir

İmamoğlu'ndan dava tepkisi: Gündemi alabora etme çabaları bunlar

İki yıla kadar hapsi istenen İmamoğlu'ndan tepki

AFAD Müdürü deprem riskini harita üzerinde gösterdi: Kırıkkale’yi çevreleyen 3 tane fay zonu var

AFAD Müdürü deprem riskini harita üzerinde gösterdi: Kırıkkale’yi çevreleyen 3 tane fay zonu var

Kim Milyoner Olmak İster neden yok? Yarışma bitti mi? Açıklama bekleniyor

Kim Milyoner Olmak İster Bitti Mi?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.