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  4. Ankara’daki yangında yaşamını yitiren 2 kişi daha toprağa verildi

Ankara’daki yangında yaşamını yitiren 2 kişi daha toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2020 14:19 | Son Güncelleme

Başkent’te yılbaşı gecesi sabahında çıkan yangında hayatını kaybeden 4 kişiden 2’si daha toprağa verildi.Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi 439.

Ankara’daki yangında yaşamını yitiren 2 kişi daha toprağa verildi

Başkent’te yılbaşı gecesi sabahında çıkan yangında hayatını kaybeden 4 kişiden 2’si daha toprağa verildi.
Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi 439. Sokak’ta 4 katlı binanın giriş katında çıkan yangında, evde yeni yıl kutlaması yapan gençlerden 3’ü ile onlara yardım etmek isterken dumandan zehirlenen 65 yaşındaki Rahmi Yozgat hayatını kaybetmişti. Yangında 8 kişi de yaralanmıştı. Yangında ölen Naci Cankurtaran (26) ve Rahmi Yozgat (65) için Ortaköy Mezarlığı’nda öğlen namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine Cankurtaran ve Yozgat’ın aileleri, yakınları, AK Parti, MHP ve CHP’den isimler ve vatandaşlar katıldı. Cenazeler, kılınan namazın ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Ankara’daki yangında yaşamını yitiren 2 kişi daha toprağa verildi

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