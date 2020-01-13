Ankara'daki Yüksek Hızlı Tren kazası davasında tutuklu sanıklar savunma yaptı

Olayın olduğu tarihte saat 23.00'te birlikte çalıştığı teşkil memurunun gitmesiyle tek başına nöbet tutmaya devam ettiğini belirten Yıldırım, savunmasını şöyle sürdürdü:

Olay günü değiştirmesi gereken makaslarla ilgili gerekli eğitimi almadığını savunan Yıldırım, ilk kez 9 Aralık'ta gece nöbeti tuttuğunu ve M-74 makasını yalnızca iki kere kullandığını iddia etti.

Yıldırım, asıl görev yerinin Samsun olduğunu, çalıştığı hattın bakım ve onarımda olmasından dolayı Ekim 2018'de geçici görevle Ankara'ya geldiğini söyledi.

"O gün kar yağmıştı, hava çok soğuktu. Saat 05.00 gibi hareket memurunun talimatıyla 12. yoldan İstanbul treni gidecekti. Makaslar yapılmıyordu çünkü buz tutmuştu. Isıtma sistemi çalışmadığı için makası temizledim. Buzları kırdım. Daha sonra hareket memuru Marşandiz tarafından tren geleceğini ve 12. yola alacağını söyledi. Buz nedeniyle elim ayağım dondu, makaslar zor yapılıyordu. M-74 makasına doğru gittim. 11 makasın kilitlemesini yaptım. Ben bu makasın Hat 1'e gittiğini düşünüyordum. Tren önümden geçti gitti, hangi yola girdiğini görmem mümkün değildi. Kazayı duyunca şoka girdim. Ben makası yaptığımı sanıyordum, tren Hat 1'den gitmesi gerekiyorken Hat 2'den gitti. Sinan Yavuz, kaza olduktan sonra bana trenin hangi hattan gittiğini sordu. Ben 'Hat 1 olması lazım' dedim. Makasa gidip baktığımda Hat 2'den gittiğini gördüm. Eğitim almamam, tek başıma çalışmam, aşırı üşümem hata yapmama sebep oldu."

Görev yaptığı sürece amirlerinden aldığı emirler doğrultusunda işini yaptığını belirten Yavuz, olay günü de her zaman olduğu gibi görevini yaptığını iddia etti.

Teşkil memuru Osman Yıldırım'dan teminat aldıktan sonra treni gönderdiğini anlatan Yavuz, "Daha önce nasıl treni gönderdiysem bunu da o şekilde gönderdim. Savcının bana isnat ettiği suçlamaları kabul etmem mümkün değil." dedi.

Yavuz, kazanın oluşuyla ilgili herhangi bir kusuru olmadığını ve bunun da söz konusu bilirkişi raporunda belirtildiğini ifade ederek tahliye talebinde bulundu.

Olay günü trafik kontrolörü olarak görev yapan tutuklu sanık Emin Ercan Erbey de konumu gereği söz konusu M-74 makasını görme şansı olmadığını söyledi.

Makas işleminin ancak talimatla yapılmasının mümkün olduğunu savunan Erbey, "Ben her gün yaptığım işi yaptım. Olaydan sonra her gün kendime mahkeme kurdum. 'Acaba şöyle yapsaydım bunlar olmazdı' diye kendime sordum. Ben vicdanen kendimi beraat ettirdim inşallah yüce adaletiniz de bana beraat verecektir. En ufak bir hatam varsa verilecek cezaya canı gönülden razıyım." diye konuştu.

Duruşmaya ara verildi.

