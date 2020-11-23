Ankara'dan AB, İtalya ve Almanya'ya protesto notası

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Libya açıklarında Alman fırkateyni tarafından durdurulan Türk bandıralı gemiye ilişkin bir açıklama yaptı. Müdahalenin "muğlak bir şüphe" üzerine "rıza alınmadan" yapıldığı vurgulanan açıklamada, Ankara'daki Avrupa Birliği (AB) ve İtalya büyükelçileri ile Almanya Maslahatgüzarı'nın Bakanlığa çağrıldığını ve Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal tarafından ilgili ülkelere nota verildiği belirtildi.

Açıklamada, Almanya Büyükelçisi'nin Ankara dışında olması nedeniyle Maslahatgüzar'ın çağrıldığı ifade edildi.

Bakanlık açıklamasında, "Roseline-A adlı Türk ticari gemisine Irini Operasyonu çerçevesinde Türkiye'nin izni olmadan çıkılması ve geminin denetlenmesi olayının protesto edildiği, verilen notada olayın uluslararası hukuka aykırı olduğu ve tazminat hakkının da muhafaza edildiğinin kayıt altına alındığı" vurgulandı.

Almanya: İtiraz sonrası aramayı durdurduk

Almanya Savunma Bakanlığı, Irini bünyesinde görev yapan Alman firkateyninin söz konusu geminin Libya'ya uygulanan silah ambargosunu delme şüphesiyle durdurulduğunu, aramanın yapılabilmesi için geminin bandırasını taşıdığı ülkenin onayının gerektiği, ancak dört saat boyunca ülkeden itiraz gelmemesi nedeniyle bunun onay olarak kabul edildiğini ifade etmişti.