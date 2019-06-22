Ankara'dan ABD'nin Dini Özgürlükler Raporuna Tepki

Ankara, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Dini Özgürlükler raporuna tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy tarafından yapılan açıklamada, raporda Fethullah Gülen’le ilgili geçen ifadeler, “ikiyüzlü ve ibret verici” olarak tanımlanırken, Amerikalı Rahip Andrew Brunson’la ilgili bölüm de “haksız eleştiri ve istismar” olarak değerlendirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın ülkelerde dini özgürlükler alanındaki uygulamaları incelediği ve rapor haline getirdiği değerlendirmesinin Türkiye bölümünde 15 Temmuz darbe girişiminin ardından tutuklanan ve daha sonra serbest kalan Amerikalı rahip Brunson, Fethullah Gülen cemaatine yönelik tutuklamalar, Cemevi tartışması ve geçtiğimiz yerel seçim dönemine damga vuran Ayasofya tartışması dikkat çekmişti.

Raporda Türkiye’de hükümetin gayrimüslimlerin haklarını sınırlamaya devam ettiği, özellikle de hükümetin 1923 tarihli Lozan Antlaşması yorumu kapsamına girmeyen Ermeni Ortodoks Hıristiyanlara, Yahudiler ve Rum Ortodoks Hristiyanlara yönelik kısıtlamaları olduğu belirtildi.