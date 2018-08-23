Ankara'dan ABD'ye ekonomik savaş suçlaması

Kalın ABD’yi Türkiye’ye ekonomik savaş açmakla suçladı.Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Başkanı Donald Trump’ın ulusal güvenlik danışmanı John Bolton'ın papaz Andrew Craig Brunson’ın serbest bırakılması halinde Ankara ile Washington arasındaki krizin sona ereceği yönündeki sözlerine yanıt verdi.

Reuters haber ajansına yazılı açıklama yapan Sözcü Kalın, ABD yönetimine Türkiye’de yargının bağımsızlığına saygı gösterme çağrısında bulundu. Kalın açıklamasında, "Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Rahip Brunson davası da hukuki bir davadır. Şahıs hakkında devam eden bir yargı süreci vardır. ABD'nin yargı sürecini yok sayarak bazı taleplerde bulunmasını elbette kabul edemeyiz” ifadesini kullandı.

Açıklamasında ABD'de İran'a yönelik yaptırımları ihlal ettiği gerekçesiyle Halkbank aleyhinde yürütülen soruşturmayı hatırlatan Kalın, "Halkbank’a yönelik bir takım haksız ve mesnetsiz suçlamaların gündeme getirilmesi ve bu kamu bankamızın yıpratılmak istenmesi de kabul edilemez” dedi.