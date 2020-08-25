Ankara’dan ABD’ye Hamas Tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Hamas liderlerini İstanbul’da ağırlamasına yönelik ABD Dışişleri Bakanlığı’nın eleştirisine, Ankara’dan tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Haddini aşan açıklamayı külliyen reddediyoruz” denildi.

Türk Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Gazze’de demokratik seçimlerle iktidara gelen Hamas’ın bölgenin önemli bir realitesini teşkil ettiği ve Hamas’ın meşru temsilcisinin terörist olarak nitelendirilmesinin bölgede barış ve istikrarın tesisine yönelik çabalara katkı sağlamayacağı” belirtildi.

Açıklamada, ”Kendi terör örgütleri listesinde yer alan PKK’ya açık destek veren, FETÖ elebaşına ev sahipliği yapan bir ülkenin üçüncü ülkelere bu konuda söz söylemeye hiçbir hakkı bulunmamaktadır” denildi.

ABD yönetiminin Filistin Kurtuluş Örgütü’nün Washington’daki ofisini kapatmasına da atıfta bulunulan açıklamada, “Washington’un Filistin yönetimi ve halkıyla irtibatı kestiği ve bölgenin gerçeklerinden kendini soyutladığı” savunuldu.

Dışişleri’nin açıklamasında, “ABD Yönetimini bölgedeki güç ve nüfuzunu münhasıran İsrail’in çıkarlarına hizmet etmek amacıyla kullanmak yerine dengeli politikalar izleyerek İsrail-Filistin ihtilafına uluslararası hukuk, adalet ve hakkaniyet temelinde samimi çözüm arayışında bulunmaya davet ediyoruz” ifadeleri yer aldı.