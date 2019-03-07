Ankara’dan AİHM’e yeni liste

Ankara, mahkemede görev yapacak yeni Türk yargıcın seçimi için Avrupa Konseyi’ne yeni bir liste daha sundu.Ankara, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde (AİHM) görev yapacak yeni Türk yargıcın seçimi için Strasbourg merkezli Avrupa Konseyi’ne yeni bir aday listesi daha iletti. Yeni listeye, bir önceki listede de yer alan Prof. Dr. Necati Polat ve Prof. Dr. Esra Gül Dardağan Kibar’ın dışında Doçent Saadet Yüksel eklendi. Saadet Yüksel, 2017’den bu yana İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanlığı görevini yürütüyor.

Daha önceki aday listesinde de yer alan Necati Polat, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde, Esra Gül Dardağan Kibar ise Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapıyor.

Süreç nasıl işledi?

Ankara’nın geçen yıl gösterdiği adaylardan Selami Kuran’ın 27 Eylül 2018 tarihinde gerçekleşen mülakatta “yetersiz” bulunması sonrasında, Ekim 2018'de yargıç seçim süreci geçici olarak dondurulmuştu. Yargıç adaylarıyla mülakatları gerçekleştiren Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) AİHM Yargıç Seçme Komisyonu, diğer iki aday için “geçer” oyu vermiş olsa da listenin blok halinde reddedilmesi yönünde görüş belirtmişti. Böyle bir senaryo Türkiye’nin AİHM yargıç seçim sürecini çok ileri bir tarihe sarkıtacağından, Selami Kuran nihai kararı verecek olan AKPM Başkanlık Divanına son anda dilekçe gönderip adaylıktan çekildiğini bildirmişti. AKPM bu gelişme üzerine, listenin Selami Kuran’ın yerine yeni bir adayla 6 Mart 2019 tarihine kadar güncellenmesi için Ankara’ya süre vermişti.