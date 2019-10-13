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Ankara'dan Akıncı'nın sözlerine kınama

13.10.2019 14:46 | Son Güncelleme

Kuzey Kıbrıs lideri Mustafa Akıncı’nın "Barış Pınarı desek de akan su değil kandır" sözü ve harekatla ilgili diyalog çağrısı Ankara’nın tepkisini çekti.

Ankara'dan Akıncı'nın sözlerine kınama

Kıbrıs Türk kesimi lideri Mustafa Akıncı'nın "Barış Pınarı desek de akan su değil kandır" şeklindeki açıklaması Türkiye hükümetinin tepkisini çekti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Akıncı'yı "esefle kınadığını" söyledi.

"KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, PKK/PYD'ye karşı yürütülen haklı mücadelemizde Türkiye'nin yanında olmayan talihsiz bir açıklama yapmıştır" diyen Oktay "Akıncı'nın bu açıklaması Boğaz şehitliğinde koyun koyuna yatan mücahit ve mehmetçiklerimizin kemiklerini sızlatmıştır" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay "1974 Kıbrıs Barış Harekatında, bölgeye barış ve huzurun getirilmesi amacıyla yapılan Kahraman Ordumuzun mücadelesi ile bugün Suriye'de Barış Pınarı harekatı ile verdiğimiz mücadele aynı ruhla yapılmaktadır" diye yazdı.

AKP Sözcüsü Çelik: Basiretsizlik ve saygısızlık

Akıncı'ya bir tepki de Adalet ve Kalkınma Partisi Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Çelik, Akıncı'nın diyalog ve diplomasi çağrısını şu sözlerle eleştirdi: "KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Barış Pınarı Harekatı’mıza karşı yaptığı açıklama basiretsizlik ve saygısızlıktır. Türkiye’yi terör örgütleriyle diyaloğa davet etmek, Cumhurbaşkanı sıfatını taşıyan birine yakışmaz. Böyle bir sorumsuzlukla o makam yan yana durmaz."

"Bu açıklamaları kınıyoruz" diyen Çelik "KKTC'deki kardeşlerimizi temsil etmeyen bu açıklamalar Akıncı için kara lekedir. Dün Kıbrıs Barış Harekatı'nı yaparken hangi iradeye sahipsek bugün de Barış Pınarı Harekatı için aynı iradeye sahibiz" ifadelerini kullandı.

Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı Türkiye'nin Suriye'ye düzenlediği operasyona ilişkin Facebook hesabından bir açıklama yapmıştı. Akıncı açıklamasında "1974'te biz adına Barış Harekatı desek de bu bir savaştı ve akan da kandı. Şimdi Barış Pınarı desek de akan su değil kandır. Bu nedenle bir an önce dialog ve diplomasinin devreye girmesi en büyük dileğimdir" ifadelerini kullanmıştı.

DW / EC,ET

©Deutsche Welle Türkçe

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