Ankara'dan Almanya'ya "Dündar" mesajı: İade bekliyoruz

Almanya Dışişleri Bakanı, Dündar kararını "bağımsız gazeteciliğe darbe" diye nitelemişti.Gazeteci Can Dündar'ın MİT TIR'ları davasında "casusluk" ve "terör örgütüne yardım" suçlarından 27 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına Alman hükümetinden gelen tepkiye Türkiye’nin yanıtı gecikmedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun Twitter hesabından Almanca yaptığı paylaşımlarda Can Dündar'ın "casusluk ve silahlı bir terör örgütünü desteklemekten hüküm giydiğini" ve eylemlerinin basın özgürlüğü kapsamında olmadığını savundu. Altun, "Bugünkü mahkeme kararını düşünce özgürlüğünün ihlali olarak değerlendirmek gazetecilere hakarettir. Muhataplarımızdan, bağımsız Türk yargısının kararını kabul etmelerini ve Can Dündar'ı Türkiye'ye iade etmelerini bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.

Maas "bağımsız gazeteciliğe darbe" demişti

Dündar kararına Almanya Dışişleri Bakanı Maas'tan tepki gelmiş, Maas Twitter hesabından yaptığı açıklamada gazeteciliğin topluma verilen vazgeçilmez bir hizmet olduğunu belirterek bu hizmetin özellikle de yönetenlere eleştirel yaklaşıldığı durumlarda önem taşıdığını vurgulamıştı.