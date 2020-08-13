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  4. Ankara'dan Bağdat'a yanıt: PKK'ya karşı tedbir almaya devam edeceğiz

Ankara'dan Bağdat'a yanıt: PKK'ya karşı tedbir almaya devam edeceğiz

13.08.2020 08:54 | Son Güncelleme

Irak’ın Türkiye'ye nota vermesinin ardından Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi.

Türk Dışişleri "Irak'ı ilkeli bir tutum takınmaya davet ediyoruz" dedi.Irak’ın Türkiye'ye nota vermesinin ardından Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Türk Dışişleri'nin açıklamasında "Ülkesinde bulunan PKK unsurlarına karşı gerekli önlemleri almak öncelikle Irak’ın sorumluluğundadır. Bu hususta ülkemiz Irak ile işbirliğine hazırdır. Ancak Irak’taki PKK varlığına göz yumulmaya devam edilmesi halinde ülkemiz sınırlarının güvenliği için nerede olursa olsun gerekli göreceği tedbirleri şimdiye kadar olduğu gibi almakta kararlıdır" ifadelerine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamada ayrıca "Irak’ı bu doğrultuda gerekli adımları atmaya, bu durumu fırsat bilip ülkemize yönelik mesnetsiz iddialarda bulunan diğer bazı ülke ve bölgesel örgütleri de teröristleri cesaretlendiren ve terörle mücadelede çifte standart içeren yaklaşımlarına son vererek, ilkeli bir tutum takınmaya davet ediyoruz" denildi.

Irak ordusu salı günü yaptığı açıklamada Türkiye'nin insansız hava aracıyla düzenlediği saldırının Irak sınır muhafızlarını hedef aldığını ve saldırıda iki komutanının öldürüldüğünü duyurmuştu. Olay üzerine Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın Bağdat’a yapmayı planladığı ziyaret iptal edilmişti. Dün de Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Irak Dışişleri Bakanlığı’na çağırılmış ve Türkiye'ye protesto notası verilmişti.

Iraklı yetkililer söz konusu Sınır Muhafızı komutanlarının PKK'lılarla görüşme halindeyken vurulduğunu söylemişti.

DW / EC, SÖ

©Deutsche Welle Türkçe

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