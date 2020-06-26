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Ankara'dan Bağdat'a Yanıt: ''Sivil Can Kaybı İddiaları Gerçek Dışı''

26.06.2020 23:13 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türkiye'nin Irak'ın kuzeyinde yürüttüğü harekatlar sırasında sivil can kayıpları yaşandığı iddialarını ''gerçek dışı'' olarak niteledi. Sözcü Aksoy, ''Irak makamlarının teröristlerin kara propagandasına alet olmaması gerekir'' ifadelerini kullandı

Ankara'dan Bağdat'a Yanıt: ''Sivil Can Kaybı İddiaları Gerçek Dışı''

Türkiye'nin Irak'ın kuzeyinde yürüttüğü Pençe-Kartal ve Pençe-Kaplan harekatları sırasında sivil can kayıpları yaşandığı iddialarına yanıt Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hami Aksoy'dan geldi. İddiaları ''gerçek dışı'' olarak niteleyen Aksoy, ''Irak makamlarının teröristlerin kara propagandasına alet olmaması gerekir'' ifadelerini kullandı.

Hami Aksoy, ''Irak Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak’ın kuzey bölgelerinde yürütülen “Pençe-Kartal” ve “Pençe-Kaplan” harekatları sırasında sivil kayıplar yaşandığına yönelik gerçekdışı iddialara yer verilmiştir. Bu açıklamaya dayanak teşkil eden iddialar aslında PKK terör örgütünün ve yandaşlarının terörle mücadele operasyonlarımızı karalamaya yönelik propagandasından başka bir şey değildir'' ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türk silahlı kuvvetlerinin yürüttüğü operasyonların planlama ve icra aşamalarında sivillerin güvenliğinin sağlanmasına özel önem verildiğini belirtti.

Aksoy, ''Irak’ın da istikrarını, güvenliğini ve toprak bütünlüğünü tehdit eden PKK terör örgütüyle mücadelemizde ülkemizle işbirliği ve uyum içerisinde hareket etmesini beklediğimizi bir kez daha hatırlatmak isteriz'' ifadelerini kullandı.

Irak Cumhurbaşkanlığı sözcülüğünden Cuma günü yapılan yazılı açıklamada, yerel basında Türkiye'nin Irak'ın kuzeyinde yürüttüğü askeri harekatlarda sivil can kayıplarının yaşandığı yönündeki iddialara yer verilmiş, ''Türkiye'ye Irak'ın hava sahasını ve egemenliğini ihlale son verme çağrısında bulunulmuştu.

Açıklamada, ''Bu eylemler iyi komşuluk ilişkileri ilkesinin ve uluslararası anlaşmaların açık bir ihlalidir'' ifadeleri yer almıştı.

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