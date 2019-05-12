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Ankara'dan Berlin'e Deniz Yücel tepkisi

12.05.2019 12:05 | Son Güncelleme

Ankara, Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel’in Türkiye’deki tutukluluğu sırasında işkenceye maruz kaldığı yönündeki ifadelerinin ardından Berlin'den yapılan açıklamaya tepki gösterdi.

Ankara'dan Berlin'e Deniz Yücel tepkisi

Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Alman Die Welt Gazetesi muhabiri Deniz Yücel’in Türkiye’deki tutukluluğu sırasında işkenceye maruz kaldığı yönündeki ifadeleri üzerine Almanya Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün yaptığı açıklamaya cevap verdi.

Sözcü Aksoy, "Türkiye’yi karalamaya çalışan bu tür asılsız iddiaların resmi makamlarca ciddiye alınmasını ayrıca manidar buluyoruz" dedi.

Türkiye’nin her alanda olduğu gibi, işkence ile mücadele konusunda da uluslararası yükümlülüklerine uygun hareket ettiğini aktaran Aksoy, "Alman resmi ajansında yayınlanan Almanya Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün Türkiye'yi ilgili BM Sözleşmesi'ne sadık kalmaya davet eden açıklamasının hiçbir dayanağı bulunmamaktadır. Zira açıklamaya konu şahsın iddiaları, zamanında ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'nca araştırılmış ve kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmiştir" diyerek 'işkenceye karşı sıfır tolerans' politikasının 2003 yılından bu yana titizlikle uygulandığının altını çizdi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü Alman haber ajansı dpa’ya yaptığı açıklamada, "Her türlü işkence ve kötü muameleyi kınıyoruz. Bu tür muameleler hukuk dışıdır" ifadelerine yer vermişti. Deniz Yücel'in cuma günü Berlin Tiergarten Asliye Mahkemesi'nde verdiği ifadesindeki işkence iddialarına doğrudan değinmeyen sözcü, Türk hükümetini uluslararası sözleşmelerden doğan yükümlülüklerini hassasiyetle yerine getirmeye çağırmıştı.

Yücel: İşkenceye maruz kaldım

Türkiye'de "terör örgütü propagandası” ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamalarıyla tutuksuz yargılanan Alman ve Türk vatandaşı gazeteci Deniz Yücel, yargılandığı dava kapsamındaki savunmasını cuma günü Berlin Tiergarten Asliye Mahkemesi'nde yapmış ve savunmasında "Silivri 9 No'lu cezaevinde üç gün boyunca işkenceye maruz kaldım. Belki Türkiye Cumhurbaşkanı'nın ya da yakın çevresinin talimatıyla, ama her hâlükârda onun tarafından hedef gösterilerek, onun sorumluluğunda işkence gördüm. Öyle ya da böyle yaşadıklarımın bir numaralı sorumlusu, Recep Tayyip Erdoğan'dır” ifadelerine yer vermişti.

Deniz Yücel'in mahkemedeki açıklamaları sonrasında Alman siyasiler tepki göstermişti.

DHA/SSB, EC

© Deutsche Welle Türkçe

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