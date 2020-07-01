Ankara'dan Brüksel'e "seyahat kısıtlaması" tepkisi

Bakanlık sözcüsü, kararın "objektif kriterlerle verilmediğini" belirtti.Avrupa Birliği (AB) Konseyi'nin, koronavirüs salgını sebebiyle üçüncü ülkelerden Schengen bölgesine gelenler için uyguladığı seyahat kısıtlaması ile ilgili listeden Türkiye'yi çıkarmaması Ankara tarafından tepkiyle karşılandı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, konuyla ilgili bir soruya verdiği yanıtta, Türkiye'nin Brüksel'in aldığı bu kararla ilgili olarak hayal kırıklığı içinde olduğunu bildirdi.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye'nin aldığı önlemler, yaptığı çalışmalar ve başarılarının ortada olduğunu ifade eden Aksoy, "Başta Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve uluslararası toplum tarafından örnek olarak gösterilen bu başarının dikkate alınması ve kararın objektif kriterler temelinde verilmesi gerekirdi" dedi.

Türkiye'nin salgın döneminde uluslararası toplumla da örnek bir dayanışma içinde bulunduğunu belirten bakanlık sözcüsü, bu çerçevede Avrupa kurumlarıyla tam ve şeffaf bilgi paylaşımına ve iş birliğine devam edileceğini ifade etti. Aksoy, Türkiye'nin yapılan bu yanlışlığın en kısa sürede düzeltilmesini beklediğini vurguladı.