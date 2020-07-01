HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ankara'dan Brüksel'e "seyahat kısıtlaması" tepkisi

Ankara'dan Brüksel'e "seyahat kısıtlaması" tepkisi

01.07.2020 11:46 | Son Güncelleme

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, AB'nin seyahat kısıtlamaları kaldırılan ülkeler arasına Türkiye’nin alınmamasına tepki gösterdi.

Ankara'dan Brüksel'e "seyahat kısıtlaması" tepkisi

Bakanlık sözcüsü, kararın "objektif kriterlerle verilmediğini" belirtti.Avrupa Birliği (AB) Konseyi'nin, koronavirüs salgını sebebiyle üçüncü ülkelerden Schengen bölgesine gelenler için uyguladığı seyahat kısıtlaması ile ilgili listeden Türkiye'yi çıkarmaması Ankara tarafından tepkiyle karşılandı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, konuyla ilgili bir soruya verdiği yanıtta, Türkiye'nin Brüksel'in aldığı bu kararla ilgili olarak hayal kırıklığı içinde olduğunu bildirdi.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye'nin aldığı önlemler, yaptığı çalışmalar ve başarılarının ortada olduğunu ifade eden Aksoy, "Başta Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve uluslararası toplum tarafından örnek olarak gösterilen bu başarının dikkate alınması ve kararın objektif kriterler temelinde verilmesi gerekirdi" dedi.

Türkiye'nin salgın döneminde uluslararası toplumla da örnek bir dayanışma içinde bulunduğunu belirten bakanlık sözcüsü, bu çerçevede Avrupa kurumlarıyla tam ve şeffaf bilgi paylaşımına ve iş birliğine devam edileceğini ifade etti. Aksoy, Türkiye'nin yapılan bu yanlışlığın en kısa sürede düzeltilmesini beklediğini vurguladı.

14 ülkeye seyahat kısıtlaması kaldırılıyor

AB Konseyi yaptığı son değerlendirmelerin ardından, COVID-19 vaka sayılarında AB ülkelerindekilere yakın verilere sahip 14 ülkeden gelenlere yönelik, zorunlu olmayan durumlardaki seyahat kısıtlamasını 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere kaldırmıştı. Bu ülkeler, Karadağ, Fas, Yeni Zelanda, Ruanda, Sırbistan, Güney Kore, Tayland, Tunus, Uruguay, Cezayir, Avustralya, Kanada, Gürcistan ve Japonya'dan oluşuyor.

Türkiye dışında, ABD, Rusya, Brezilya ve Hindistan'dan gelenlere yönelik seyahat kısıtlaması ise devam ediyor. AB Konseyi söz konusu listeyi 15 Temmuz'da güncelleyecek.

DW / ET,HS

© Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Pelin Karahan'dan olay yaratan tatil pozu! Pelin Karahan'dan olay yaratan tatil pozu!
Sağlık Bakanlığı yerleştirme sonuçları açıklandı! KPSS-2020/8 personel alımı tercih sonuçlarıSağlık Bakanlığı yerleştirme sonuçları açıklandı! KPSS-2020/8 personel alımı tercih sonuçları
Antalya 2020 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleriAntalya 2020 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri

En Çok Okunan Haberler

ABD'den Türkiye'yle ilgili şaşırtan F-35 kararı

ABD'den Türkiye'yle ilgili şaşırtan F-35 kararı

Sigara içenler dikkat! Resmen başladı

Sigara içenler dikkat! Resmen başladı

Survivor'da elenen isim belli oldu! Acun: En kritik eleme oldu

Survivor'da elenen isim belli oldu! Acun: En kritik eleme oldu

Bakan Soylu duyurdu: Gözaltına alındılar

Bakan Soylu duyurdu: Gözaltına alındılar

Ahlaksız paylaşımlara tepki yağdı! Albayrak çiftine destek

Ahlaksız paylaşımlara tepki yağdı! Albayrak çiftine destek

Cenaze sahibinin testi pozitif çıktı! Mahallede alarm verildi

Cenaze sahibinin testi pozitif çıktı! Mahallede alarm verildi

İlginizi Çekebilir

Kanal İstanbul'la ilgili yeni gelişme! Güzergahlar belli oldu

Kanal İstanbul'la ilgili yeni gelişme! Güzergahlar belli oldu

Boynuzlu horoz görenleri şaşırtıyor! Teklifleri geri çeviriyor

Boynuzlu horoz görenleri şaşırtıyor! Teklifleri geri çeviriyor

12 milyon TL harcandı, çürümeye terk edildi

12 milyon TL harcandı, çürümeye terk edildi

Kahvehane önündeki namazla ilgili yeni gelişme!

Kahvehane önündeki namazla ilgili yeni gelişme!

Ankara ve İstanbul'la ilgili korkutan deprem açıklaması

Ankara ve İstanbul'la ilgili korkutan deprem açıklaması

Diğer Haberler
Sağlık Bakanlığı yerleştirme sonuçları açıklandı! KPSS-2020/8 personel alımı tercih sonuçları

Sağlık Bakanlığı yerleştirme sonuçları açıklandı! KPSS-2020/8 personel alımı tercih sonuçları

Vücudundan şişe çıkan genç konuştu! 'Yanlışlıkla oldu'

Vücudundan şişe çıkan genç konuştu! 'Yanlışlıkla oldu'

Evinden cephanelik çıktı, 'koleksiyon yaptığını' söyledi

Evinden cephanelik çıktı, savunması 'yok artık' dedirtti

Sinema salonları açıldı mı? 1 Temmuz'da tiyatro ve sinema salonlarının açılış tarihi

Sinema salonları açıldı mı? 1 Temmuz'da tiyatro ve sinema salonlarının açılış tarihi

Kaçak elektrik hattı çekti, kendini böyle savundu

Kaçak elektirik hattı çekti, savunması 'pes' dedirtti

Prof. Dr. Servet Kayhan: Son dönemde vakalar farklılaşıyor

Prof. Dr. Servet Kayhan: Son dönemde vakalar farklılaşıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.