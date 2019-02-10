Ankara'dan Çin'e Ağır Eleştiri: 'Toplama Kamplarını Kapat'

Ankara, Çin’in Doğu Türkistan’da Uygur azınlığa uyguladığı insan hakları ihlallerini eleştirdi.
Uygur halk ozanı Abdurrehim Heyit’in Çin’de hapiste ölmesi konusunda sorulan bir soruyu yanıtlayan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hami Aksoy, Çin’e Uygur Türklerinin temel insan haklarına saygı gösterme ve toplama kamplarını kapatma çağrısında bulundu.
Uygur Türkleri yaklaşık bir buçuk yıldır ülkedeki “tüm inanç ve dinlerin Çinlileştirilmesi” siyaseti çerçevesinde toplumsal baskıya maruz bırakılıyor, kitleler halinde toplama kamplarına kapatılıyor ya da hapsediliyor.
Ankara’dan ilk kez bu denli yüksek sesli yapılan resmi eleştiride “Keyfi tutuklamalara maruz kalan bir milyondan fazla Uygur Türkünün toplama kamplarında ve hapishanelerde işkence ve siyasi beyin yıkamaya maruz bırakıldıkları artık bir sır değildir” ifadesine yer veriliyor.
Kamplara alınmayan Uygurların da baskı altında bulunduğu belirtilen açıklamada yurtdışında yaşayan Uygurların Doğu Türkistan’daki yakınlarından haber alamadığına dikkat çekiliyor.
“Sincan Bölgesinde yaşanan trajediyle” ilgili görüşlerin Çin makamlarına her düzeyde iletildiği kaydedilen açıklamada, “21. yüzyılda toplama kamplarının yeniden ortaya çıkması ve Çin makamlarının Uygur Türklerine yönelik sistematik asimilasyon politikası insanlık adına büyük bir utanç kaynağıdır” ifadesine de yer veriliyor.
Bir bestesi yüzünden sekiz yıl hapse mahkum edilen halk ozanı Abdurrehim Heyit’in cezaevindeki ikinci yılında öldüğünün üzüntüyle karşılandığı belirtilen açıklamada, Çin’den Uygur Türklerinin haklarına saygı gösterilmesi ve toplama kamplarını kapatması istendi.
Açıklamada ayrıca uluslararası topluma da bu konuda etkin adımlar atma çağrısı yapıldı.
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