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Ankara'dan Elazığ'a destek ekipleri gönderildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 00:58 | Son Güncelleme

ANKARA Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki arama kurtarma araçları ve K9 kurtarma köpekleri, Elazığ'a gitmek üzere, Ankara İtfaiyesi Daire Başkanlığı'ndan yola çıktı.  Ankara Büyükşehir Belediyesi Ankara İtfaiyesi Daire Başkanlığı bünyesindeki 3 karavan, 1 çok maksatlı kurtarma aracı, 1 kurtarma aracı, 1 komuta otobüsü, 2 hizmet aracı, 3 K9 köpeği ve 1 K9 aracı olmak üzere 9 araç ve 40 personel, Elazığ'a gönderildi.

ANKARA, (DHA)- ANKARA Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki arama kurtarma araçları ve K9 kurtarma köpekleri, Elazığ'a gitmek üzere, Ankara İtfaiyesi Daire Başkanlığı'ndan yola çıktı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Ankara İtfaiyesi Daire Başkanlığı bünyesindeki 3 karavan, 1 çok maksatlı kurtarma aracı, 1 kurtarma aracı, 1 komuta otobüsü, 2 hizmet aracı, 3 K9 köpeği ve 1 K9 aracı olmak üzere 9 araç ve 40 personel, Elazığ'a gönderildi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Elazığ'a doğru K9 kurtarma köpekleri ile birlikte tüm ekiplerimiz kara ve havayolu aracılığıyla yola çıkmış bulunmaktadır. Gece boyunca takviyelerimize durmaksızın devam edeceğiz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, sayının artmamasını temenni ediyorum" dedi.

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