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  4. Ankara’dan getirilen uyuşturucuları piyasaya süreceklerdi

Ankara’dan getirilen uyuşturucuları piyasaya süreceklerdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 19:08 | Son Güncelleme

Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Ankara’dan piyasada satılmak için getirildiği tespit edilen uyuşturucu maddeleri düzenlenen operasyonla ele geçirdi.Edinilen bilgiye göre, Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Niksar ilçesine Ankara’dan temin edilen uyuşturucuların sokulduğu istihbaratına ulaştı.

Ankara’dan getirilen uyuşturucuları piyasaya süreceklerdi

Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Ankara’dan piyasada satılmak için getirildiği tespit edilen uyuşturucu maddeleri düzenlenen operasyonla ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Niksar ilçesine Ankara’dan temin edilen uyuşturucuların sokulduğu istihbaratına ulaştı. Alınan istihbarat üzerine çalışma yapan ekipler yapılan sıkı takip neticesinde 4 şüpheli şahıs tespit etti. Uyuşturucu maddeleri ilçede piyasaya sürecekleri iddia edilen şüpheli şahıslar Jandarma operasyonu ile yakalandı. Şüpheliler üzerinde yapılan üst araması sonucunda 68 adet Extasy uyuşturucu hap, 60 gram kenevir bitkisi ve 12 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken şüpheliler ile ilgili adli işlemlerin yetkili makamlar kontrolünde devam ettiği bilgisine ulaşıldı.

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