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Ankara’dan günlük gezmek için geldiği Samsun’da boğuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 14.07.2019 19:55 | Son Güncelleme

Ankara’dan arkadaşlarıyla birlikte bir günlüğüne gezmek için geldiği Samsun’a gelen bir kişi, yüzmek için girdiği denizde boğularak hayatını kaybetti.Olay, Atakum ilçesinde meydana geldi.

Ankara’dan günlük gezmek için geldiği Samsun’da boğuldu

Ankara’dan arkadaşlarıyla birlikte bir günlüğüne gezmek için geldiği Samsun’a gelen bir kişi, yüzmek için girdiği denizde boğularak hayatını kaybetti.
Olay, Atakum ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara Sincan’da ayakkabı dükkanı sahibi olan Zeki Bostan (53), kendisi gibi 3 esnaf arkadaşıyla birlikte hafta sonu diye bir günlüğüne gezmek için Samsun’a geldi. Serinlemek için Karadeniz’e giren Zeki Bostan akıntıya kapıldı ve baygın halde arkadaşı tarafından denizden çıkartıldı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Zeki Bostan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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