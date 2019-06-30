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Ankara'dan Hafter Güçlerine Uyarı

30.06.2019 21:17 | Son Güncelleme

Libya'da General Halife Hafter güçlerince alıkonulan 6 Türk ile ilgili Ankara’dan uyarı geldi. Dışişleri Bakanlığı, Türk vatandaşlarının serbest bırakılmamaları halinde Hafter unsurlarının "meşru hedef" haline geleceğini duyurdu

Ankara'dan Hafter Güçlerine Uyarı

Libya'da General Halife Hafter güçlerince alıkonulan 6 Türk ile ilgili Ankara’dan uyarı geldi. Dışişleri Bakanlığı, Türk vatandaşlarının serbest bırakılmamaları halinde Hafter unsurlarının "meşru hedef" haline geleceğini duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, "Libya'da Hafter'e bağlı illegal milis güçler tarafından altı vatandaşımızın alıkonulması haydutluk ve korsanlık niteliğinde bir eylemdir. Vatandaşlarımızın derhal serbest bırakılmalarını bekliyoruz. Aksi takdirde Hafter unsurları meşru hedef haline gelecektir’’ dendi.

Türkiye ve Katar’ın desteğine sahip, Birleşmiş Milletler’in tanıdığı Trablus’taki Ulusal Mutabakat Hükümetiyle, başta Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere bazı Batılı ülkelerin desteklediği ve merkezi Tobruk’ta bulunan General Halife Hafter’in Libya Ulusal Ordusu arasındaki çatışmalar Trablus’un 100 kilometre güneyindeki Gharyan kentine sıçramış durumda. Çatışmalarda Trablus hükümetine bağlı güçlerin üstünlük sağlaması nedeniyle Libya Ulusal Ordusu, Türkiye’yi suçluyor

Libya Ulusal Ordusu Sözcüsü Ahmed Mismari, karadan, havadan ve denizden Trablus hükümetine destek verdiğini söylediği Türkiye’yi ve Libya’da yaşayan Türkleri iki gün önce açıkça tehdit etmişti.

Mismari Trablus yakınlardaki bir kasabanın alımında rakip güçlere yardım etmekle suçladığı Türk gemilerinin meşru hedef olduğu uyarısında bulunmuştu. Sözcü Türk uçaklarının ve gemilerinin "düşman" olarak görüleceğini de açıklamıştı.

Mismari, Libya'dan Türkiye’ye kalkacak ticari amaçlı uçuşları engelleyeceklerini, Türkiye'den Trablus'a inmek isteyen uçakların "düşman" olarak görüleceğini ve aynı durumun Libya limanlarına yanaşmak isteyen Türk gemileri için de geçerli olduğunu söylemişti. Hafter'in sözcüsü, ülkedeki Türk vatandaşlarının tutuklanacağını de ifade etmişti.

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