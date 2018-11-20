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Ankara'dan İstanbul'a kaçan katil zanlısı, özel ekip tarafından yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.11.2018 15:14 | Son Güncelleme

ANKARA'da 4 ay önce kar maskeli ve pompalı tüfekle düzenledikleri silahlı saldırıda 1 kişiyi öldüren ve 3 kişiyi yaralayan şüphelilerden firari olan T.D., Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün kurduğu özel ekip tarafından İstanbul'da yakalandı.

Ankara'dan İstanbul'a kaçan katil zanlısı, özel ekip tarafından yakalandı

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da 4 ay önce kar maskeli ve pompalı tüfekle düzenledikleri silahlı saldırıda 1 kişiyi öldüren ve 3 kişiyi yaralayan şüphelilerden firari olan T.D., Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün kurduğu özel ekip tarafından İstanbul'da yakalandı. Bu arada silahlı saldırı anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 14 Temmuz akşamı Altındağ ilçesindeki Ali Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi. Ankara'da oturan T.D., E.Ö., İ.E., ve Y.Ç. kar maskesi takarak daha önceden aralarında husumet bulunan Erdem Güner Başar, T.A. ve B.K.'ya pazar yerinde tabanca ve pompalı tüfekle silahlı saldırı düzenledi. Erdem Güner Başar silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirirken arkadaşı T.A. ve B.K ise ağır şekilde yaralandı. Olay sonrası kaçan şüphelilerin yakalanması için de polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.
ÖZEL EKİP KURULDU
Olay sonrası gözaltına alınan 6 kişiden E.Ö., İ.E. ve Y.Ç. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Firari T.D.'nin yakalanması için de Cinayet Büro Amirliği tarafından özel bir ekip oluşturuldu. İstanbul'a kaçtığı belirlenen ve yakalanmamak için hiç telefon kullanmadığı öğrenilen T.D.'nin Fatih ilçesindeki bir evde saklandığı tespit edildi. 4 aydır polisten kaçan T.D. polis ekiplerinin şafak vakti düzenlediği operasyonla yakalanarak Ankara'ya getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bu arada ortaya çıkan kamera görüntülerinde silahlı saldırı anları saniye saniye kaydedilmiş.

FOTOĞRAFLI

Ankara'dan İstanbul'a kaçan katil zanlısı, özel ekip tarafından yakalandıAnkara'dan İstanbul'a kaçan katil zanlısı, özel ekip tarafından yakalandı

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