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Ankara'dan Kırşehir'e gelip annesini öldürdü, cesedini Kırıkkale'ye gömdü

YAŞAM HABERLERİ  | 12.03.2019 13:51 | Son Güncelleme

ANKARA'da yaşayan Mehmet Talu (45), geldiği Kırşehir'in Kaman ilçesinde kendisine para vermeyen annesi Fikar Talu'yu (75) boğarak öldürdü.

Ankara'dan Kırşehir'e gelip annesini öldürdü, cesedini Kırıkkale'ye gömdü

Hasan AKYILDIZ/KIRŞEHİR, (DHA)- ANKARA'da yaşayan Mehmet Talu (45), geldiği Kırşehir'in Kaman ilçesinde kendisine para vermeyen annesi Fikar Talu'yu (75) boğarak öldürdü. Annesinin cesedini otomobiliyle Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesine götürüp, toprağa gömen Mehmet Talu, gözaltına alındı.
Kaman ilçesine bağlı Hamit köyünde yalnız yaşayan 4 çocuk annesi Fikar Talu'dan haber alamayan yakınları, 3 gün önce jandarmaya başvurdu. Olayla ilgili araştırma yapan jandarma ekipleri, Fikar Talu'nun Ankara'da yaşayan oğlu Mehmet Talu'nun otomobille gelip, annesini ziyaret ettiği bilgisine ulaştı. Jandarma ekipleri, aracın plakasından kiralık olduğunu belirledi. GPRS kayıtlarından aracın Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesi yönüne gittiği ve bir süre bölgede durduğunu belirledi. Aracın durduğu bölgede araştırma yapan jandarma ekipleri, Karakeçili-Kırıkkale karayolu Çevlik mevkisinde Fikar Talu'nun toprağa gömülü cesedine ulaştı. Fikar Talu'nun cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Karakeçili Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
ANKARA'YA DÖNÜŞTE YAKALANDI
Jandarma ekipleri, Mehmet Talu'nun yakalanması için çalışma başlattı. Annesini öldürdükten sonra İstanbul'a gittiği belirlenen Mehmet Talu'nun kente döneceği bilgisine ulaştı. Mehmet Talu'nun içinde bulunduğu otobüs, Kahramankazan ilçesinde, polis ve jandarma ekipleri tarafından durduruldu. Mehmet Talu gözaltına alınarak, Sincan Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Burada cinayeti itiraf eden Mehmet Talu, para vermediği için annesini evinde boğarak öldürdüğünü, ardından cesedi araca köyden çıkararak Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde toprağa gömdüğünü itiraf ettiği belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Ankara'dan Kırşehir'e gelip annesini öldürdü, cesedini Kırıkkale'ye gömdü

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