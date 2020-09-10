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Ankara’dan Macron’a ‘’sömürgecilik’’ suçlaması

10.09.2020 17:02 | Son Güncelleme

AB’ye ‘’Erdoğan’a karşı daha sert bir tutum benimseme’’ çağrısı yapan Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a Ankara’dan yanıt geldi.

Türkiye açıklamasında ‘’Fransa’nın hala sömürgecilik anlayışıyla hareket ettiğini’’ belirtti.Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Avrupalıları Türkiye konusunda ortak bir tutum benimsemeye çağıran Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un açıklamalarına yanıt verdi. Bakanlığın resmi internet sitesinden yayımlanan açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı'nın "yine eski sömürgeci refleksleriyle kibirli bir açıklama yaptığı" ve bu açıklamaların "Macron'un kendi acziyetinin dışa vurumu olduğu" belirtildi.

Macron'un Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerinin de ağır biçimde eleştirildiği açıklamada, "Akdeniz'de veya başka bir coğrafyada herhangi bir ülkenin deniz yetki alanını belirlemek Macron'un haddine değildir" denildi. Bakanlığın açıklamasında ayrıca Fransa Cumhurbaşkanı'nın "ferdi ve milliyetçi mevcut tutumuyla gerginliği teşvik ettiği" ve "Avrupa'nın ve AB'nin büyük çıkarlarını da riske attığı" belirtildi.

Çelik: Macron sömürgecilik oyunu oynamaya çalışıyor

Macron'un açıklamalarına bir tepki de AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Çelik, ‘'Siz Bay Macron burayı kolayca kandırabileceğiniz kabile devletleri ile karıştırmayın. Bu ülkenin seçilmiş Cumhurbaşkanı ile halkını ayırmaya kimsenin gücü yetmez. ‘Erdoğan ayrı, Türk halkı ayrı' diyerek oynadığınız oyunu defalarca Afrika'da oynadığınızı biliyoruz'' ifadelerini kullandı.

Macron'u Fransa'yı yönetmedeki başarısızlığını dış politika saldırganlığıyla örtbas etmeye çalışmakla itham eden Çelik, "Macron şimdi Yunanistan'ı kullanarak Doğu Akdeniz'de sömürgecilik oyunu oynamaya çalışıyor. Suriye'de deneyip berbat ettiği oyunu Akdeniz'e taşımaya çalışıyor. Cumhurbaşkanımız bu saldırganlığa izin vermediği için Cumhurbaşkanımızı hedef alıyor'' şeklinde yazdı. AKP Sözcüsü, Macron'un sömürgeciliğe devam ettiğini, Erdoğan'ın ise mazlum halkların çıkarlarını koruduğunu savundu.

Macron ne demişti?

Avrupa Birliği (AB) üyesi Güney Avrupa ülkeleri liderlerinin katılımıyla Korsika adasında düzenlenen zirveye ev sahipliği yapan Macron, toplantı öncesi Doğu Akdeniz gerilimine ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Macron, Avrupa'yı Türkiye konusunda "birlik içinde ve daha açık" bir tutum içinde olmaya çağırmıştı.

Türkiye'nin Akdeniz'de artık bir müttefik olmadığı görüşünü dile getiren Macron, Doğu Akdeniz konusunda da Yunanistan'la dayanışma mesajı vererek, "AB üyesi olan bir ülkenin egemenliğine saygı ve uluslararası hukuka uyulması bizim için kırmızı çizgilerdir" şeklinde konuşmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da eleştiren Macron, Erdoğan'ın Libya ve Doğu Akdeniz'deki "kabul edilemez davranışları" karşısında Avrupalıların "daha açık ve sert" olması gerektiğinin de altını çizmişti.

DW / SÖ, SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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