Ankara’dan Macron’a ‘’sömürgecilik’’ suçlaması

Türkiye açıklamasında ‘’Fransa’nın hala sömürgecilik anlayışıyla hareket ettiğini’’ belirtti.Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Avrupalıları Türkiye konusunda ortak bir tutum benimsemeye çağıran Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un açıklamalarına yanıt verdi. Bakanlığın resmi internet sitesinden yayımlanan açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı'nın "yine eski sömürgeci refleksleriyle kibirli bir açıklama yaptığı" ve bu açıklamaların "Macron'un kendi acziyetinin dışa vurumu olduğu" belirtildi.

Macron'un Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerinin de ağır biçimde eleştirildiği açıklamada, "Akdeniz'de veya başka bir coğrafyada herhangi bir ülkenin deniz yetki alanını belirlemek Macron'un haddine değildir" denildi. Bakanlığın açıklamasında ayrıca Fransa Cumhurbaşkanı'nın "ferdi ve milliyetçi mevcut tutumuyla gerginliği teşvik ettiği" ve "Avrupa'nın ve AB'nin büyük çıkarlarını da riske attığı" belirtildi.

Çelik: Macron sömürgecilik oyunu oynamaya çalışıyor

Macron'un açıklamalarına bir tepki de AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Çelik, ‘'Siz Bay Macron burayı kolayca kandırabileceğiniz kabile devletleri ile karıştırmayın. Bu ülkenin seçilmiş Cumhurbaşkanı ile halkını ayırmaya kimsenin gücü yetmez. ‘Erdoğan ayrı, Türk halkı ayrı' diyerek oynadığınız oyunu defalarca Afrika'da oynadığınızı biliyoruz'' ifadelerini kullandı.