Ankara'dan SDG'nin petrol anlaşmasına tepki

Suriye'nin kuzeyinde, YPG'nin de dahil olduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) "Delta Crescent Energy LLC" adlı Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli enerji şirketiyle yaptığı petrol anlaşmasına YPG'yi PKK'nın uzantısı olarak nitelendiren Türkiye'den tepki geldi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, yapılan petrol anlaşmasını "terörizmin finansmanına destek adımı" olarak nitelendirerek, ABD'nin bu anlaşmaya destek vermesini kınadı. Dışişleri'nin açıklamasında "ABD'nin uluslararası hukuku hiçe sayan, Suriye'nin toprak bütünlüğüne, birliğine ve egemenliğine kasteden ve terörizmin finansmanı kapsamına giren bu adıma destek vermesini esefle karşılıyoruz" denildi.

"Anlaşmanın PKK/YPG'nin girişimi" olduğu vurgulanan açıklamada, "Suriye'nin doğal kaynakları Suriye halkına aittir" ifadeleri kullanıldı.

Bir süre önce SDG'nin Suriye'nin kuzeydoğusundaki topraklarda petrol çıkarmak, işlemek ve ticaretini yapmak üzere Delta Crescent Energy LLC adlı şirketle bir anlaşma imzaladığı basına yansımıştı.