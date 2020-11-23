Ankara’dan Türk Gemisine Müdahaleye Tepki

Türkiye, Avrupa Birliği Misyonu "Irini" bünyesinde görevli "Hamburg" adlı Alman ordusuna ait fırkateynin, dün öğleden sonra Libya'nın doğusundaki Bingazi kentinin 200 kilometre açıklarında "Rosaline-A" adlı Türk yük gemisini durdurmasına tepkisini bu kez yazılı açıklamayla dile getirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "AB tarafından yürütülen; ancak amacı ve faydası tartışmaya açık bir harekat" dediği Irini Harekatı kapsamında Türk ticari gemisi ve personeline yapılanları hukuk dışı olarak protesto ettiklerini bildirdi.

Uluslararası hukuk çerçevesinde gemisi şirketi ve personeline tarafından tazminat taleple dava süreci başlatılabileceğini işaret eden Aksoy, Alman savaş gemisi "Hamburg" üzerinden Türkiye bayraklı ticari gemiye hukuksuz şekilde saatlerce müdahalede bulunulduğunu ifade etti. Aksoy, AB'nin Irini Harekatı çerçevesinde dün yaşanan durumu Türkiye'nin kınadığını ve gereğini yapacağı mesajını vererek şunları ifade etti:“(Dün) Hamburg isimli Alman savaş gemisi, Ambarlı Limanı'ndan Misurata’ya boya, boya malzemesi ve insani yardım malzemesi taşımakta olan MV Roseline A adlı Türk bayraklı ticaret gemisini sabah saatlerinde ayrıntılı şekilde sorgulamıştır. Kaptan işbirliği göstererek geminin yükü ve seferi hakkında ayrıntılı bilgi paylaşmıştır. Buna rağmen saat 17:45’te Irini Harekatı silahlı unsurları tarafından gemiye çıkılarak uzun saatler süren bir 'denetleme' yapılmıştır. Tüm personelin, Kaptan dahil, zorla üstleri aranmış, bütün personel bir yerde toplanarak alıkonulmuş, kaptanın başına silahlı asker dikilerek, zor kullanmak suretiyle konteynerler aranmıştır. Sözkonusu müdahale, ne bayrak devleti olarak ülkemizin, ne de gemi kaptanının rızası alınarak gerçekleştirilmiştir. Kaptanın taşınan kargonun niteliğine dair beyanlarına rağmen, muğlak bir şüphe üzerine başlatılan ve geceyarısı sonrasına kadar devam eden bu müdahale, ancak ülkemizin ısrarlı itirazları üzerine sonlandırılmıştır. Silahlı personel sabaha kadar ticaret gemisinde beklemiş, (bugün) sabah saat 09:38’de gemiyi terketmiştir. Silah ambargosunu ihlal etmediği görülen gemimizin ağır hava şartları altında saatlerce güzergâhından alıkonulmasını, ayrıca denetleme sırasında personele adeta suçlu muamelesi yapılmış olmasını esefle karşılıyoruz. Yetkisiz ve güç kullanılarak yapılan bu eylemi protesto ediyoruz."