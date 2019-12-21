Ankara’dan UCM’nin İsrail Kararına Destek

Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Fatou Bensouda'nın İsrail tarafından Batı Şeria ve Gazze'de savaş suçları işlendiğine ilişkin makul temeller bulunduğunu ve bu fiiller hakkında soruşturma başlatmak istediğini açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını belirten Aksoy, ‘’İsrail'in Filistin'de işlediği suçlar ile sorumlu olduğu insan hakları ihlallerinden dolayı hesap vermesi ve Filistinlilere uluslararası koruma sağlanması, Filistin'de onyıllardır devam eden adaletsizliğin sona erdirilmesi için elzemdir. Aksi takdirde İsrail, bazı üçüncü ülkelerin koşulsuz desteğinin de etkisiyle oluşturulan cezai dokunulmazlık hissiyle bu suçları işlemeye devam edecektir’’ dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) İsrail'in savaş suçları işlediğine dair soruşturma başlatmak istemesiyle ilgili bir soruya yazılı yanıt verdi.

Türk Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Filistin topraklarında savaş suçları işlendiğine dair soruşturma başlatmak isteyen Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) Başsavcısı Fatou Bensouda'ya destek verdi. Dışişleri Sözcüsü Hami Aksoy, "İsrail'in Filistin'de işlediği suçlar ile sorumlu olduğu insan hakları ihlallerinden dolayı hesap vermesi elzemdir" dedi

‘’Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin bu konuda soruşturma başlatmasını teşvik ediyor ve tüm uluslararası toplumu bu yönde atılacak adımları desteklemeye davet ediyoruz’’ ifadelerini kullanan Aksoy, İsrail’in uluslararası hukuku ihlallerinde suç ortaklığı yapmış ve buna hala devam eden ülkelerin yaptıkları açıklamaların da hiçbir değeri olmadığını kaydetti.

Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi başsavcısı Fatou Bensouda yaptığı açıklamada, “Doğu Kudüs dahil Batı Şeria’da ve Gazze Şeridi’nde savaş suçlarının işlendiğini ya da işlenmekte olduğuna ikna oldum” demişti.

Bensouda, savaş suçları iddialarıyla ilgili 2015’te başlatılan ilk incelemelerin, bir soruşturma açmak için gereken tüm kriterleri karşılayıcı yeterli düzeyde bilgi sağladığını belirtmişti.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ise mahkemenin Filistin topraklarında soruşturma yürütme yetkisine sahip olmadığını savunmuştu.

UCM, mahkemeyle ilgili temel sözleşmenin imzacısı olan 123 ülkede savaş suçları, soykırım ve insanlığa karşı suçları yargılama yetkisine sahip.

Filistin Yönetimi Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kurucu temel anlaşması olan Roma Sözleşmesi’ni 2014’te imzalamıştı. İsrail ise mahkemeyi tanımıyor.

