Dışişleri, bozkurt ve PKK sembollerinin aynı listeye alınmasını "skandal" diye niteledi.Türk Dışişleri Bakanlığı, Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) sembolü olan bozkurt işaretinin 1 Mart'tan itibaren yasaklı semboller listesine alınacak olmasını kınadı.

Dışişleri açıklamasında, "Avusturya’da parlamentoda kabul edilen ve yasalaşma süreci tamamlanan yasanın, bozkurt işaretini içerecek şekilde 1 Mart 2019 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek olmasını kabul etmiyor ve bir kez daha şiddetle kınıyoruz" ifadesine yer verildi.

Açıklamada, "Tüm uyarılarımıza rağmen, Avusturya İçişleri Bakanlığınca anılan yasa doğrultusunda 11 Şubat 2019 tarihinde yayımlanan yönetmelikte, ülkemizde yasal bir siyasi partinin sembolü olan 'Bozkurt' işaretinin PKK gibi eli kanlı bir terör örgütünün sembolüyle aynı listede yer alması tam bir skandaldır; popülizmin ulaştığı noktayı göstermesi açısından da düşündürücüdür" denildi.

Avusturya'nın bu kararla "sadece bu sembolü kullanan siyasi parti ve destekçilerini değil, bütün siyaset kurumunu ve meşru siyaset zeminini hedef aldığı" eleştirisinde bulunan Dışişleri, Avusturya'yı "ikili ilişkilere ciddi etkileri olacak bu yoldan dönmeye" çağırdı.