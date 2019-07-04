Ankara'dan Washington Post'a terör suçlaması

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, gazeteyi terör propagandası yapmakla suçladı.Washington Post gazetesinin PKK yöneticisi Cemil Bayık'ın makalesine yer vermesine tepki gösteren Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu TRT Haber'de bugün yaptığı açıklamada, gazeteyi terör propagandası yapmakla suçlayarak "Nasıl oluyor da ABD'nin terör listesine eklediği PKK'nın azılı teröristinin görüşlerini siz yansıtıyorsunuz?" şeklinde konuştu.

Washington Post'un ifade ve basın özgürlüğünü gerekçe gösterdiğini ifade eden Çavuşoğlu, "Tamam bu konuda bir sıkıntı yok. Peki 'terör propagandası ifade özgürlüğüne girer mi diyorsun', 'hayır girmez' diyor" şeklinde sözlerini sürdürdü. Washington Post'un IŞİD lideri Bağdadi'nin, El Kaide ya da Boko Haram'ın liderlerinin makalesini yayınlayamayacağını söyleyen Çavuşoğlu, "Maalesef bugün dünyanın terörle mücadelede içine düştüğü zafiyetin göstergesidir. Washington Post terör propagandası yapmıştır" şeklinde ABD merkezli gazeteyi eleştirdi.

Kalın'ın açıklaması

Makaleyle ilgili Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da dün bir yazılı açıklama yaptı.