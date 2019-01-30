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Ankaragücü Ante Kulusic ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı

MKE ANKARAGÜCÜ HABERLERİ  | 30.01.2019 15:48 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Ankaragücü son olarak, Ante Kulusic 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Ankaragücü Ante Kulusic ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı

Spor Toto Süper Lig takımlarından MKE Ankaragücü, Hırvat stoper Ante Kulusic'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, transfer çalışmalarını sürdüren başkent temsilcisi, Kulusic ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı.

Uzun yıllar Süper Lig'de forma giyen Kulusic, MKE Ankaragücü ile anlaşma sağladığı için çok mutlu olduğunu belirterek, "Ankara'yı ve Ankaragücü'nü yakından tanıyan biri olarak bu forma altında elimden gelen mücadeleyi sergileyeceğimin sözünü veriyorum." ifadesini kullandı.

Öte yandan başkent temsilcisi, Kenan Özer ile yollarını ayırdı.

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Anahtar Kelimeler:
ankaragücü Ante Kulusic

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