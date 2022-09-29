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Ankaragücü Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Ankaragücü Başakşehir maçı hangi kanalda?

29.09.2022 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankaragücü Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Başakşehir'i konuk edecek. Karşılaşma, Eryaman Stadyumu'nda oynanacak. Maçta hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Kardeşler'in yardımcılıklarını Kamil Çetin ve Gökhan Barcın üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Ozan Ergün olacak. Peki, Ankaragücü Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Ankaragücü Başakşehir maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Ankaragücü Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Ankaragücü Başakşehir maçı hangi kanalda?

Ankaragücü ile Başakşehir Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında karşı karşıya gelecek. Taraftarın heyecanla beklediği karşılaşma Eryaman Stadyumu'nda oynanacak. Birçok kişi arama motorlarında karşılaşmaya ilişkin sorgulama yapıyor. Peki, Ankaragücü Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Ankaragücü Başakşehir maçı canlı yayın bilgisi...

ANKARAGÜCÜ BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ankaragücü - Başakşehir maçı 1 Ekim Cumartesi günü oynanacak.

Eryaman Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 17:00'de başlayacak.

ANKARAGÜCÜ BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Ankaragücü - Başakşehir maçı Bein Sports 2'de canlı olarak ekrana gelecek.

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