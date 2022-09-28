Ankaragücü Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Ankaragücü Başakşehir maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Ankaragücü ile Başakşehir Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında kozlarını paylaşacak. Taraftarın heyecanla beklediği karşılaşma Eryaman Stadyumu'nda oynanacak. Maça günler kala birçok kişi arama motorlarında karşılaşmaya ilişkin sorgulama yapıyor. Peki, Ankaragücü Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Ankaragücü Başakşehir maçı canlı yayın bilgisi...

ANKARAGÜCÜ BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ankaragücü - Başakşehir maçı 1 Ekim Cumartesi günü oynanacak.

Eryaman Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 17:00'de başlayacak.

ANKARAGÜCÜ BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Ankaragücü - Başakşehir maçı Bein Sports 2'de canlı olarak ekrana gelecek.

