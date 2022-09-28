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Ankaragücü Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Ankaragücü Başakşehir maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

28.09.2022 12:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankaragücü Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Başakşehir'i konuk edecek. Karşılaşma, Eryaman Stadyumu'nda oynanacak. Maç için geri sayım devam ederken birçok kişi internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki, Ankaragücü Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Ankaragücü Başakşehir maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Ankaragücü Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Ankaragücü Başakşehir maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Ankaragücü ile Başakşehir Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında kozlarını paylaşacak. Taraftarın heyecanla beklediği karşılaşma Eryaman Stadyumu'nda oynanacak. Maça günler kala birçok kişi arama motorlarında karşılaşmaya ilişkin sorgulama yapıyor. Peki, Ankaragücü Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Ankaragücü Başakşehir maçı canlı yayın bilgisi...

ANKARAGÜCÜ BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ankaragücü - Başakşehir maçı 1 Ekim Cumartesi günü oynanacak.

Eryaman Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 17:00'de başlayacak.

ANKARAGÜCÜ BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Ankaragücü - Başakşehir maçı Bein Sports 2'de canlı olarak ekrana gelecek.

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