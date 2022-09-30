SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. Ankaragücü Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ankaragücü Başakşehir maçı canlı yayın bilgisi!

Ankaragücü Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ankaragücü Başakşehir maçı canlı yayın bilgisi!

30.09.2022 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankaragücü Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Başakşehir'i ağırlayacak. Maç, Eryaman Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmada hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Kardeşler'in yardımcılıklarını Kamil Çetin ve Gökhan Barcın üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ozan Ergün olacak. Peki, Ankaragücü Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Ankaragücü Başakşehir maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Ankaragücü Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ankaragücü Başakşehir maçı canlı yayın bilgisi!

Ankaragücü ile Başakşehir Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında kozlarını paylaşacak. Taraftarın heyecanla beklediği maç Eryaman Stadyumu'nda oynanacak. Birçok kişi internette sorgulama yapıyor. Peki, Ankaragücü Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Ankaragücü Başakşehir maçı canlı yayın bilgisi...

ANKARAGÜCÜ BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ankaragücü - Başakşehir maçı 1 Ekim Cumartesi günü oynanacak.

Eryaman Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 17:00'de başlayacak.

ANKARAGÜCÜ BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Ankaragücü - Başakşehir maçı Bein Sports 2'de canlı olarak ekrana gelecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Valilik'ten 'misafir seyirci' duyurusu! Yasak mı?Valilik'ten 'misafir seyirci' duyurusu! Yasak mı?
Cristiano Ronaldo'yu başkan duyurdu!Cristiano Ronaldo'yu başkan duyurdu!
G.Saray maçı öncesi olanlar oldu!G.Saray maçı öncesi olanlar oldu!
Anahtar Kelimeler:
Başakşehir ankaragücü spor toto oynanacak spor tot süper li spor to başakşehi maç,
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erkekler iyice çıldırdı! Askere gitmemek için bunu da yaptılar

Erkekler iyice çıldırdı! Askere gitmemek için bunu da yaptılar

Rüya bitiyor diye üzülmeyin: Yarın yeniden başlıyor!

Rüya bitiyor diye üzülmeyin: Yarın yeniden başlıyor!

Yeni transfer geldiği gibi gidiyor!

Yeni transfer geldiği gibi gidiyor!

'Gördüğünüz tüm kutlamaları unutun!'

'Gördüğünüz tüm kutlamaları unutun!'

Bin pişman! Telefon açtı... 'Beni geri alın'

Bin pişman! Telefon açtı... 'Beni geri alın'

Dünya devleri sıraya girdi! Ferdi Kadıoğlu...

Dünya devleri sıraya girdi! Ferdi Kadıoğlu...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Mia Khalifa Paris'i 'sütyensiz' gezdi! Gönderileri olay oldu

Mia Khalifa Paris'i 'sütyensiz' gezdi! Gönderileri olay oldu

Yaşlanmayı tersine çevirir, cildi bebek gibi yapar

Yaşlanmayı tersine çevirir, cildi bebek gibi yapar

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Hikayesi şoke etti! ''En iyi arkadaşımın kocamdan bebeği oldu''

Hikayesi şoke etti! ''En iyi arkadaşımın kocamdan bebeği oldu''

Sakın işleri hafife almayın!

Sakın işleri hafife almayın!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.