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Ankaragücü Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Ankaragücü Beşiktaş maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

01.09.2022 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankaragücü, Süper Toto Süper Lig 5. haftasında Eryaman Stadyumu'nda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler arama motorlarında karşılaşmanın tarihini ve canlı olarak ekrana geleceği kanalı öğrenmek için araştırma yapmaya devam ediyor. Peki, Ankaragücü Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Ankaragücü Beşiktaş maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Ankaragücü Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Ankaragücü Beşiktaş maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Ankaragücü ile Beşiktaş Süper Toto Süper Lig 5. haftasında kozlarını paylaşacak. Maça ilişkin detaylar merak konusu oldu. Maçı izlemek isteyen kişiler internette, "Ankaragücü Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta?", "Ankaragücü Beşiktaş maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?" gibi soru ve konu başlıklarını araştırıyor.

ANKARAGÜCÜ BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ankaragücü - Beşiktaş maçı 4 Eylül Pazar akşamı saat 21.45’te başlayacak.

ANKARAGÜCÜ BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Ankaragücü Beşiktaş maçı Bein Sports 1 ekranlarında canlı olarak ekrana gelecek.

Son haftada kendi sahasında Sivasspor'u 3-1 mağlu eden siyah beyazlılar topladığı 10 puanla zirvede bulunuyor.

Rakibi Ankaragücü ise Karagümrük'e 4-1 mağlup olmuştu. Bir maç da eksiği bulunan Ankaragücü 1 puanla son dırada yer alıyor.

Ankaragücü ve Beşiktaş arasında 16 Nisan 2021 tarihinde İstanbul’da oynanan maç 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı.

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