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Ankaragücü - Galatasaray | CANLI YAYIN

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 10.08.2018 20:58 | Son Güncelleme

Ankaragücü - Galatasaray maçıyla Spor Toto Süper Lig 2018/19 Lefter Küçükandonyadis sezonu başlıyor. Galatasaray, son şampiyon apoletiyle, geçen sezon TFF 1. Lig'de şampiyon olan Ankaragücü karşısına çıkacak. Ankara'da oynanacak olan Ankaragücü - Galatasaray maçıyla Süper Lig heyecanı start alacakken, takımların sahaya çıkacağı 11'ler de belli oldu. İşte Ankaragücü - Galatasaray maçının canlı anlatımı, sahaya çıkacak 11'leri ve tüm ayrıntıları...

Ankaragücü - Galatasaray | CANLI YAYIN

Spor Toto Süper Lig 2018/19 Lefter Küçükandonyadis sezonu, Ankaragücü - Galatasaray maçıyla başlıyor. Saat 21:45'te başlayacak Ankaragücü - Galatasaray maçında iki takımın da hedefi sezona galibiyetle başlamak... Ankaragcü - Galatasaray maçının 11'leri, canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde olacak.

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İşte Ankaragücü - Galatasaray maçının 11'leri;

Ankaragücü: Hopf, Pinto, Kone, Yalçın, Erdem, Arif, Faty, Mokhtar, Bifouma, İlhan, El Kabir

Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Nagatomo, Donk, Fernando, Onyekuru, Sinan, Rodrigues, Eren Derdiyok

Galatasaray ile MKE Ankaragücü 95. randevuda

Son şampiyon Galatasaray ile 6 sezon sonra Süper Lig'e dönen MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig 2018-2019 sezonunun açılış maçında Ankara'da karşı karşıya gelecek.

İki takım Süper Lig'de 95. kez birbirlerine rakip olacak. Geride kalan maçlarda Galatasaray'ın galibiyet sayısında 59-17 gibi büyük bir üstünlüğü göze çarpıyor. Taraflar 18 maçta ise eşitliği bozamadı.

Galatasaray'ın ligde attığı 193 gole, başkentin sarı-lacivertli ekibi 81 golle karşılık verebildi.

Taraflar Süper Lig'de en son, başkent temsilcisinin küme düştüğü 2011-2012 sezonunda karşılaştı. Galatasaray, rakibini Ankara'da 3-0, İstanbul'da da 4-0'lık skorlarla mağlup etti.

Ankara'daki maçlar

Galatasaray ile MKE Ankaragücü, lig tarihinde Ankara'da 47 kez karşılaştı.

Sarı-kırmızılılar, genel toplamdaki üstünlüğünü deplasmanda da göstererek, rakibine galibiyet sayısında 23-13 üstünlük kurdu.

İki ekip Ankara'daki 11 maçta ise eşitliği bozamazken, Galatasaray 75, MKE Ankaragücü 48 gol attı.

Taraflar Ankara'da en son 2 Ekim 2011'de karşılaştı, Galatasaray sahadan 3-0 galip ayrıldı.

En farklı skorlu galibiyetler

Galatasaray, MKE Ankaragücü karşısında lig tarihindeki en farklı galibiyetini, 1992-1993 sezonunun son haftasında, Ankara'da 8-0'lık skorla elde etti. Sarı-kırmızılı ekip, bu sezonu Beşiktaş'ın önünde averajla şampiyon tamamladı.

MKE Ankaragücü ise Galatasaray karşısında ligde en farklı galibiyetini, 2009-2010 sezonunun ilk yarısında Ankara'da yapılan maçta 3-0'lık skorla aldı.

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