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Ankaragücü Gençlerbirliği TSYD Ankara Kupası maçı saat kaçta, hangi kanalda? Ankara günü Gençlerbirliği maçı canlı izle!

29.07.2022 08:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankaragücü Gençlerbirliği TSYD Ankara Kupası maçının saat kaçta, hangi kanalda canlı olarak ekrana geleceği futbolseverler tarafından merak edildi. İki takım, Eryaman Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Peki Ankaragücü Gençlerbirliği TSYD Ankara Kupası maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Ankara günü Gençlerbirliği maçı canlı izle bilgisi ve detaylar...

Ankaragücü Gençlerbirliği TSYD Ankara Kupası maçı saat kaçta, hangi kanalda? Ankara günü Gençlerbirliği maçı canlı izle!

Ankaragücü Gençlerbirliği TSYD Ankara Kupası maçı için geri sayım sürüyor. Gençlerbirliği bir önceki sene oynanan Kupa maçını attığı penaltılar sonucunda kazanmıştı. Futbolseverler internette "Ankaragücü Gençlerbirliği TSYD Ankara Kupası maçı saat kaçta, hangi kanalda?", "Ankaragücü Gençlerbirliği TSYD Ankara Kupası maçı hangi kanalda?" gibi soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Karşılaşmaya ilişkin merak edilenler haberimizde...

ANKARAGÜCÜ GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI SAAT KAÇTA?

Ankaragücü Gençlerbirliği maçı 29 Temmuz Cuma (bugün) saat 20.00'da başlayacak.

ANKARAGÜCÜ GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Ankaragücü ile Gençlerbirliği arasındaki Kupa mücadelesi TRT Spor'dan canlı olarak izlenebilecek.

ANKARAGÜCÜ GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI CANLI İZLE BİLGİSİ

Ankaragücü - Gençlerbirliği TSYD Ankara Kupası maçı bugün saat 20.00'de TRT Spor'da naklen yayınlanacak.

TRT SPOR HD Frekansı ayarı:

Kanal adı: TRT SPOR HD

Uydu : Türksat 3A

Frekans : 11054

Sinyal Oranı : 30000

Polarizasyon : V (Vertikal) - Dikey Batı

FEC : 3/4Audio PID : 1703

Video PID : 1603

Kapsama Alanı : Batı

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Anahtar Kelimeler:
Gençlerbirliği ankaragücü
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