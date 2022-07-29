SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Ankaragücü Gençlerbirliği TSYD Ankara Kupası maçı saat kaçta, hangi kanalda? Ankara günü Gençlerbirliği maçı şifresiz canlı izle!

Ankaragücü Gençlerbirliği TSYD Ankara Kupası maçı saat kaçta, hangi kanalda? Ankara günü Gençlerbirliği maçı şifresiz canlı izle!

29.07.2022 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankaragücü Gençlerbirliği TSYD Ankara Kupası maçının ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı olarak ekrana geleceği futbolseverler tarafından merak konusu oldu. İki takım, Eryaman Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Bu kapsamda çok sayıda kişi internette "Ankaragücü Gençlerbirliği TSYD Ankara Kupası maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunun yanıtını öğrenmek için araştırma yapıyor. İşte Ankara günü Gençlerbirliği maçı canlı izle bilgisi ve merak edilen soruların yanıtı...

Ankaragücü Gençlerbirliği TSYD Ankara Kupası maçı saat kaçta, hangi kanalda? Ankara günü Gençlerbirliği maçı şifresiz canlı izle!

Ankaragücü Gençlerbirliği TSYD Ankara Kupası maçı için geri sayım devam ediyor. Gençlerbirliği bir önceki sene oynanan Kupa maçını attığı penaltılar sonucunda kazanmıştı. Futbolseverler arama motorlarında "Ankaragücü Gençlerbirliği TSYD Ankara Kupası maçı saat kaçta?", "Ankaragücü Gençlerbirliği TSYD Ankara Kupası maçı hangi kanalda?" gibi soru ve konu başlıklarını araştırmaya devam ediyor. Kritik maça ilişkin merak edilenler haberimizde...

ANKARAGÜCÜ GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI SAAT KAÇTA?

Ankaragücü Gençlerbirliği maçı 29 Temmuz Cuma (bugün) saat 20.00'da başlayacak.

ANKARAGÜCÜ GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Ankaragücü ile Gençlerbirliği arasındaki Kupa mücadelesi TRT Spor'dan canlı olarak izlenebilecek.

ANKARAGÜCÜ GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI CANLI İZLE BİLGİSİ

Ankaragücü - Gençlerbirliği TSYD Ankara Kupası maçı bugün saat 20.00'de TRT Spor'da naklen yayınlanacak.

TRT SPOR HD Frekansı ayarı:

Kanal adı: TRT SPOR HD

Uydu : Türksat 3A

Frekans : 11054

Sinyal Oranı : 30000

Polarizasyon : V (Vertikal) - Dikey Batı

FEC : 3/4Audio PID : 1703

Video PID : 1603

Kapsama Alanı : Batı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Putin' tezahüratı sonrası F.Bahçe'den açıklama'Putin' tezahüratı sonrası F.Bahçe'den açıklama
Ne yaptın Jesus! F.Bahçe'de Arda Güler çıkmazıNe yaptın Jesus! F.Bahçe'de Arda Güler çıkmazı
''Jorge Jesus, Portekizce bilmeyen oyuncu transfer etmiyor!''''Jorge Jesus, Portekizce bilmeyen oyuncu transfer etmiyor!''
Anahtar Kelimeler:
Gençlerbirliği ankaragücü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bayiler 'yok' diyor, galeriler yüzde 50 zamla satıyor

Bayiler 'yok' diyor, galeriler yüzde 50 zamla satıyor

Bakkalın paylaştığı fotoğraf olay oldu!

Bakkalın paylaştığı fotoğraf olay oldu!

''Ne yaptın Emre hocam!'' Emre Belözoğlu'nun açıklamaları gündem oldu

''Ne yaptın Emre hocam!'' Emre Belözoğlu'nun açıklamaları gündem oldu

Ronaldo'nun hayranları üzüntüden ağlıyor! Kahreden görüntü! ''Yalvardı...''

Ronaldo'nun hayranları üzüntüden ağlıyor! Kahreden görüntü! ''Yalvardı...''

Rakiplerimiz belli oldu! Büyük sevinç yaşanıyor...

Rakiplerimiz belli oldu! Büyük sevinç yaşanıyor...

Paige Spiranac beklenen soruyu içtenlikle yanıtladı! ''Göğüslerim...''

Paige Spiranac beklenen soruyu içtenlikle yanıtladı! ''Göğüslerim...''

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Yaşına kimseyi inandıramadı! Sosyal medyadan isyan etti

Yaşına kimseyi inandıramadı! Sosyal medyadan isyan etti

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Süpürgenizin ağırlığından, dolanan kablolarından mı şikayetçisiniz? Bu şarjlı süpürgelere mutlaka bakın!

Süpürgenizin ağırlığından, dolanan kablolarından mı şikayetçisiniz? Bu şarjlı süpürgelere mutlaka bakın!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.