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Ankaragücü taraftarları kaza yaptı: 2 ölü, 24 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2019 09:21 | Son Güncelleme

  Spor Toto Süper Lig'de dün akşam Antalya'da oynanan karşılaşmadan sonra Ankara'ya dönen MKE Ankaragücü taraftarlarını taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 2 taraftar öldü, 24 kişi yaralandı.

Spor Toto Süper Lig'de dün akşam Antalya'da oynanan karşılaşmadan sonra Ankara'ya dönen MKE Ankaragücü taraftarlarını taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 2 taraftar öldü, 24 kişi yaralandı.
Kaza, sabaha karşı saat 03.30 sıralarında Afyonkarahisar-Antalya karayolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında dün akşam Antalyaspor'la karşılaşan MKE Ankaragücü maçının ardından, bir grup Ankaragücü taraftarı, Yılmaz Doğan'ın kullandığı 06 FV 6125 plakalı midibüsle Ankara'ya yola çıktı. Doğan'ın kullandığı araç Adil Erkan'ın idaresindeki 43 LD 961 plakalı otomobilin arkadan çarpması nedeniyle kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği midibüs, şarampole devrildi.
2 ÖLÜ 24 YARALI
Kazada, E.A. ile M.T.Ç. yaşamını yitirirken, sürücüler Adil Erkan ve Yılmaz Doğan ile taraftarlar Mustafa Altındağ, Berkay Güleşir, Bektaş Tunç, İlker Bayraktar, Oğuzhan Fidan, Buğra Satah, Engin Dal, Yaşar Taş, Tarık Kartaş, Serdar Kale, Muhammed Karakoç, Yaşar Ezertaş, Alican Efe, Şener Çoruh, Murat Yılmaz, Mehmet Can Biçer, Nevzat Altun, Mustafa Selçuk, Ali Rıza Sümer, Uğur Kızılçelik, Sümer Uçakçı ve Faruk Alın yaralandı.
Kaza sonrasında olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere sevk edilerek tedaviye alındı. Yaşamını yitiren 2 kişinin cenazeleri incelemelerden sonra Sinanpaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Afjet Afyonspor'un AFYOK taraftar grup lideri Hüseyin Arıcan, hastaneye giderek Ankaragücü Taraftar Grup Lideri Ali İmdat'la görüşerek başsağlığı diledi, yaralıların sağlık durumu hakkında bilgi aldı.
'YASTAYIZ' PAYLAŞIMI
MKE Ankaragücü'nün resmi Twitter hesabından da kazaya ilişkin, "Sonu böyle olmamalıydı. Başımız sağ olsun. Yastayız" paylaşımı yapıldı.

Görüntü Dökümü
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-Olay yerinden görüntü
-Otobüsten görüntü
-Detaylar

Haber: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) -

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