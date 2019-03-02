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Ankaragücü taraftarlarını taşıyan midibüs devrildi: 2 ölü, 24 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.03.2019 09:33 | Son Güncelleme

SPOR Toto Süper Lig'de dün akşam oynanan Antalyaspor- MKE Ankaragücü maçının ardından Ankara'ya gitmek için yola çıkan konuk takımın taraftarlarını taşıyan midibüs devrildi.

Ankaragücü taraftarlarını taşıyan midibüs devrildi: 2 ölü, 24 yaralı

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- SPOR Toto Süper Lig'de dün akşam oynanan Antalyaspor- MKE Ankaragücü maçının ardından Ankara'ya gitmek için yola çıkan konuk takımın taraftarlarını taşıyan midibüs devrildi. Kazada, 2 kişi öldü, 24 kişi yaralandı.
Kaza, saat 03.30 sıralarında meydana geldi. Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında dün akşam oynanan Antalyaspor- MKE Ankaragücü maçının ardından, konuk takımın bir grup taraftarı, midibüsle Ankara'ya gitmek için yola çıktı. Yılmaz Doğan yönetimindeki 06 FV 6125 plakalı midibüse Afyonkarahisar- Antalya karayolunun 25'inci kilometresinde Adil Erkan yönetimindeki 43 LD 961 plakalı otomobil, arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan midibüs, şarampole devrildi.
Kazada, E.A. ile M.T.Ç. yaşamını yitirirken, sürücüler Adil Erkan ve Yılmaz Doğan ile taraftarlar Mustafa Altındağ, Berkay Güleşir, Bektaş Tunç, İlker Bayraktar, Oğuzhan Fidan, Buğra Satah, Engin Dal, Yaşar Taş, Tarık Kartaş, Serdar Kale, Muhammed Karakoç, Yaşar Ezertaş, Alican Efe, Şener Çoruh, Murat Yılmaz, Mehmet Can Biçer, Nevzat Altun, Mustafa Selçuk, Ali Rıza Sümer, Uğur Kızılçelik, Sümer Uçakçı ve Faruk Alın yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Ölen 2 kişinin cansız bedenleri ise Sinanpaşa Devlet Hastanesi'nin morguna kondu.
Afjet Afyonspor'un AFYOK taraftar grup lideri Hüseyin Arıcan, hastaneye giderek Ankaragücü Taraftar Grup Lideri Ali İmdat'la görüşerek başsağlığı diledi, yaralıların sağlık durumu hakkında bilgi aldı.
'YASTAYIZ' PAYLAŞIMI
MKE Ankaragücü'nün resmi Twitter hesabından da kazaya ilişkin, "Sonu böyle olmamalıydı. Başımız sağ olsun. Yastayız" paylaşımı yapıldı.

FOTOĞRAFLI

Ankaragücü taraftarlarını taşıyan midibüs devrildi: 2 ölü, 24 yaralı

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